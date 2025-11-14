Este oficial! RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. În ce situații poate fi suspendată asigurarea

Noua lege RCA pentru trotinete și biciclete electrice, promulgată de președinte. Când poate fi suspendată asigurarea

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi, 13 noiembrie 2025, noua lege RCA, care extinde obligația de asigurare de răspundere civilă auto și pentru trotinetele și bicicletele electrice. Totodată, actul normativ introduce posibilitatea suspendării poliței RCA pe perioada în care vehiculul nu este utilizat.

Potrivit presidency.ro, șeful statului a semnat „decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie”.

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților la sfârșitul lunii octombrie 2025 și prevede că proprietarii de trotinete și biciclete electrice vor trebui să încheie polițe RCA, similar conducătorilor auto.

Noile reglementări vizează alinierea legislației românești la normele europene privind asigurările de răspundere civilă pentru vehicule, având ca scop protejarea persoanelor prejudiciate în urma accidentelor rutiere.

