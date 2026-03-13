Curier Județean

Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, pe primul loc la etapa județeană din Alba a Olimpiadei de Educație Tehnologică

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, s-a clasat pe primul loc la etapa județeană din Alba a Olimpiadei de Educație Tehnologică.

„Un rezultat deosebit pentru școala noastră: eleva Emma Laris, din clasa a VI-a A, a obținut locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Educație Tehnologică, sub îndrumarea doamnei prof. Doina Tomuș. Felicitări!”, au transmis reprezentanții unității școlare

Olimpiada de Educație Tehnologică și Aplicații Practice este un concurs școlar pentru elevii pasionați de tehnologie, proiectare și activități practice. Este organizată de Ministerul Educației și se adresează în special elevilor din clasele V–VIII.

Este o competiție în care elevii își demonstrează cunoștințele despre tehnologie și procese tehnice, abilitatea de a aplica practic ceea ce au învățat, dar și gândirea logică și creativitatea în realizarea unor soluții tehnice.

În anul școlar 2025–2026, etapa națională a Olimpiadei Naționale de Educație Tehnologică și Aplicații Practice (pentru clasele V–VIII) va avea loc în perioada 7-10 aprilie 2026, la București.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

în

De

Citește mai mult

Curier Județean

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Citește mai mult

Curier Județean

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Citește mai mult