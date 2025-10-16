Elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia au obținut locul I în cadrul concursului „Ambasadorii Siguranței”. Au transmis un mesaj despre curaj și empatie

Elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia au obținut locul I în cadrul concursului „Ambasadorii Siguranței”. Mesajul transmis

Echipa Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, a obținut locul I în cadrul concursului „Ambasadorii Siguranței”, desfășurat în proiectul S.E.E.D. – Sădim Empatie pentru Echitate în Diversitate.

Elevii care au participat de la școala din Alba Iulia sunt: Nicula Maia, Gherasim Maya, Giorgovean Elena, Bica Sophia Arya și Bălțat Elena, toți elevi ai clasei a VII-a A. Au fost coordonați de logoped Ionică Elena Delia.

,,Suntem mândri să anunțăm că echipa „Power Up”, formată din elevii Nicula Maia, Gherasim Maya, Giorgovean Elena, Bica Sophia Arya și Bălțat Elena, toți elevi ai clasei a VII-a A, a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, a obținut locul I în cadrul concursului „Ambasadorii Siguranței”, desfășurat în proiectul S.E.E.D. – Sădim Empatie pentru Echitate în Diversitate, implementat de Asociația Centrul de Dezvoltare Personală și Combatere a Comportamentelor de Risc – PSIHO KIT, în cadrul Programului SAVE – School Anti-Violence Ecosystem, coordonat de World Vision România și cofinanțat de Uniunea Europeană.

Eseul echipei noastre, intitulat „Ambasadorii Siguranței”, a transmis un mesaj profund despre curaj, empatie și solidaritate:

„Adevăraţii eroi nu poartă întotdeauna mantii – unii poartă ghiozdane şi zâmbete sincere. Ei aleg să nu fie spectatori indiferenţi, ci sprijin. A fi ambasador al siguranţei înseamnă să construieşti o şcoală în care fiecare copil se simte respectat, ascultat şi valorizat.”

Prin această lucrare, elevii noștri au arătat că bunătatea este cea mai mare formă de curaj, iar fiecare gest de sprijin poate transforma o școală într-un loc al încrederii și siguranței.

Felicitări, dragi ambasadori ai siguranței, pentru implicare, empatie și mesajul puternic transmis!

Mulțumim doamnei logoped Ionică Elena Delia pentru coordonare și susținere, precum și organizatorilor pentru această frumoasă inițiativă dedicată educației prin valori.

Pentru că o școală sigură începe cu un singur gest: acela de a fi alături de celălalt”, se arată într-un comunicat transmis de Școala Gimnazială Avram Iancu.

