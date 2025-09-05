Elevii ies în stradă alături de profesori: Protest amplu la începutul noului an școlar, pe 8 septembrie
Elevii ies în stradă alături de profesori: Protest amplu național la începutul noului an școlar, pe 8 septembrie
Uniunea Elevilor Reprezentanți (UER) a anunțat că va participa la marșul de protest organizat pe 8 septembrie, în prima zi de școală, pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni. Protestul va avea loc între orele 11.00 și 16.00 și este organizat de federațiile sindicale din educație, în semn de nemulțumire față de măsurile de austeritate adoptate de Ministerul Educației.
„Măsurile, deși prezentate ca soluții pentru reducerea deficitului bugetar, produc efecte negative majore asupra educației”, a transmis UER într-un comunicat de presă.
Organizația elevilor se alătură astfel Consiliului Național al Elevilor, care a anunțat deja că va purta banderolă albă la deschiderea anului școlar, ca semn de protest. Și organizațiile studențești au confirmat că vor participa la manifestație.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au făcut apel la profesori să boicoteze prima zi de școală, fie participând la protest, fie prin refuzul de a susține festivitățile de deschidere. Potrivit sindicatelor, aproximativ 30.000 de profesori sunt așteptați la mitingul din București.
Citește și: VIDEO | Elevii din Alba, protest în Piața Cetății din Alba Iulia, față de tăierea burselor școlare: ”Vocea elevilor trebuie și ascultată, nu doar auzită”
În comunicatul său, UER precizează că noile măsuri fiscal-bugetare introduse prin Legea 141/2025 afectează direct elevii și profesorii: reducerea burselor, creșterea numărului de elevi dintr-o clasă, limitarea gratuității transportului pentru elevii din ciclul primar și gimnazial, comasarea unităților școlare și majorarea normei didactice.
„Tăierea burselor descurajează participarea elevilor din medii defavorizate, iar limitarea gratuității transportului îngreunează accesul la școală al copiilor din mediul rural. Comasarea școlilor înseamnă reducerea numărului de unități de învățământ din localitățile mici și un risc crescut de abandon școlar. În plus, mărirea normei didactice reduce timpul pe care profesorii îl pot dedica pregătirii lecțiilor sau sprijinirii elevilor”, a mai transmis Uniunea Elevilor Reprezentanți.
Sursa foto: ARHIVĂ
