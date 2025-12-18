Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, vizită la Așezământul social „Sfântul Andrei” din Bărăbanț: Au oferit daruri și colinde pentru bunici
Elevii clasei a X-a A de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au desfășurat o activitate cu caracter social, vizitând, înainte de sărbătorile de iarnă, Așezământul social „Sfântul Andrei” din Bărăbanț, unde au fost alături de vârstnicii ocrotiți în cadrul centrului.
Coordonați de profesorul diriginte Laura Ciobanu, elevii au colindat beneficiarii așezământului, le-au oferit daruri și au purtat dialoguri cu aceștia, într-un demers menit să promoveze respectul și empatia.
,,Elevii clasei a X-a A, profesor diriginte Laura Ciobanu, au poposit în preajma sărbătorilor de iarnă în mijlocul vârstnicilor ocrotiți în cadrul Așezământului social „Sfântul Andrei” din Bărăbanț, din dorința de a aduce un strop de bucurie și căldură sufletească în inimile bunicilor.
Cu multă emoție în suflet și respect pentru cei care își poartă cu demnitate amintirile și experiența, elevii militari i-au colindat în prag de Crăciun, le-au oferit daruri și le-au ascultat poveștile de viață.
Elevii au primit nu doar o lecție de viață, ci și o icoană cu Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României și al așezământului social, pe care s-o păstreze în sala de clasă și care să-i ocrotească și să le reamintească de respectul, grija și iubirea pe care să le arate mereu față de cei aflați în dificultate”, se arată într-o postare publicată de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
