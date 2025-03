Elevii Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, performanțe la matematică: La ce concursuri au participat

Elevii Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj au obșinut rezultate foarte bune la două concursuri de matematică.

Este vorba de faza județeană a Olimpiadei de matematică și faza judeșeană a concursului „Pedagogia Matematicii”.

La faza județeană a Olimpiadei de matematică eleva Andreea-Monica Pripon (clasa a VI-a C) s-a clasat pe locul 2.. Andreea-Monica Pripon îl are profesor pe Ioan Ghiță.

La faza județeană a concursului „Pedagogia Matematicii” eleva Ana Maria Țibichi (clasa a XII-a E) s-a clasat pe locul I și s-a calificat la faza națională. Ana Maria Țibichi îl are profesor pe Ciprian Timotei Cipariu.

La același concurs eleva Maria Andreea Verdeș (clasa a XI-a E) a obținut o mențiune. Maria Andreea Verdeș o are profesoară pe Delia Anca Pop.

„Felicitări tuturor participanților și profesorilor care s-au implicat în pregătirea și susținerea elevilor!”, au transmis reprezentanții colegiului blăjean.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI