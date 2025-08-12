Inflație în creștere galopantă: Prețurile explodează, consumul se prăbușește. Guvernatorul BNR: „Asteptările nu sunt deloc pozitive”

Inflație în creștere galopantă: Prețurile explodează, consumul se prăbușește. Avertismentul guvernatorului BNR

Luna iulie 2025 a adus o explozie a prețurilor în România, iar indicele inflației se apropie rapid de pragul alarmant de 10%. Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, avertizează în context că situația este departe de a se ameliora și că „așteptările nu sunt deloc pozitive”.

„Am intrat într-o situație de deficit de cerere agregată cu așteptări de creștere a deficitului. Așteptările de creștere a economiei nu sunt deloc pozitive. Principalul factor care duce în jos cereea internă este încetinirea creșterii consumului”, avertizează guvernatorul BNR.

În plus, acesta atrage atenția asupra nevoii urgente de a crește absorbția fondurilor europene pentru a contracara această tendință negativă.

Un raport evidențiază un impact major al taxelor asupra creșterii prețurilor: majorarea TVA și a accizelor a adăugat aproximativ două puncte procentuale la inflația anualizată de 7,8% în iulie.

În termeni concreți, inflația ar putea atinge un maxim de 9,7% în următoarea perioadă, aproape dublu față de finalul anului trecut.

Această „cocoașă”, după cum a numit-o Mugur Isărescu, inflaționistă riscă să erodeze puternic puterea de cumpărare a românilor, adâncind și mai mult criza economică cu care se confruntă țara.

