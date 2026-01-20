Edi Iordănescu, mesaj de susținere pentru Nicolae Stanciu și Răzvan Marin: ,,Doi dintre jucătorii influenți, exponențiali”. Ce spune fostul selecționer

Fostul selecționer este convins că Stanciu și Răzvan Marin își vor regăsi forma maximă și consideră că aceștia nu ar trebui scoși din angrenajul echipei naționale.

Tehnicianul susține că ambii jucători trebuie să primească în continuare încrederea selecționerului, amintind totodată de evoluțiile și performanțele lor din perioada în care s-a aflat la conducerea reprezentativei.

„Răzvan Marin și Nicu Stanciu au fost doi dintre jucătorii influenți, exponențiali. Doi jucători care au avut un rol foarte important nu doar pe teren, ci și în vestiar. Sunt oameni cu care chiar m-am sfătuit în anumite momente.

Cei doi au contribuit în măsură importantă la performanțele echipei naționale și nu cred că își pot pierde calitatea, valoarea sau caracterul într-un timp atât de scurt.

Ei trebuie susținuți, trebuie să credem în ei. Nu ne putem dezice de doi jucători care au fost decisivi acum puțin timp. Acum mai puțin de doi ani erau decisivi la Euro, marcau și erau printre cei mai buni jucători”, a declarat Edi Iordănescu, la Liga Digisport.

Reamintim că, aventura albaiulianului Nicolae Stanciu la Genoa, a ajuns la final, internaționalul român transferându-se în China, la Dalian Yingbo.

Sosit în vară la clubul din Serie A, căpitanul României a avut puține realizări, a jucat în doar 4 partide din Serie A, iar penalty-ul ratat în minutul 90+9 cu AC Milan pare că i-a accelerat plecarea.

