Economistul Radu Georgescu: „Și în pachetul 2 de măsuri ale Guvernului este vorba tot despre creșteri de taxe. Nimic despre reducerea costurilor statului”

Radu Georgescu: „Și în pachetul 2 de măsuri ale Guvernului este vorba tot despre creșteri de taxe. Nimic despre reducerea costurilor statului”

„Și în pachetul 2 de măsuri ale Guvernului este vorba tot despre creșteri de taxe. Nimic despre reducerea costurilor statului”, constată economistul Radu Georgescu.

Potrivit economistului, singurul efect al pachetului nr. 1 a fost creșterea prețurilor.

„Am explicat de mai multe ori că România va trece rapid de la emisiunea Insula iubirii la emisiunea Supraviețuitorii. Legile din pachetul nr. 1 de măsuri fiscale întocmite de Guvern au fost doar despre creșteri de taxe. Guvernul a spus că a trebuit să crească taxele deoarece cei de la Comisia Europeană nu mai au încredere în ei. De asemenea că trebuie să câștige încrederea agențiilor de risc.

Poftim?? Părerea mea că Guvernul trebuia întăi să câștige încrederea românilor. Surpriză: creșterea taxelor nu a câștigat încrederea agențiilor de risc. Agenția Fitch a menținut calificativul României cu perspectivă negativă. Mai mult, o surpriză și mai mare: în data de 29 august 2025 dobânzile la titlurile de stat emise de România pe 10 ani au cotația de 7.47%.

Mult mai mare decât dobânda de acum un an, din data de 28 august 2024, care era 6.7%.

Singurul efect al pachetului nr. 1 a fost creșterea prețurilor. În pachetul nr. 2 este vorba tot despre creșteri de taxe. Nimic despre reducerea costurilor statului.

Am scris un articol săptămâna aceasta că BNR a cheltuit în ultima lună 5 milioane de lei pe protocol.

Mai mult, este vorba și despre concedieri masive. Nimic despre salariile nesimțite de la stat. În 2010 s-au redus salariile bugetarilor cu 25%. Acum se propune reducerea personalului cu 20%, din primării, ministere etc. Mai nasol decât să–ți reducă salariul este să nu mai ai deloc salariu.

În România vor urma greve și proteste. Având în vedere că în România cresc foarte rapid prețurile, cresc preturile la facturile de energie, cresc dobânzile la credite, crește întreținerea, se pare că sezonul cu greve și proteste va fi unul lung.

Harababura de acum îmi aduce aminte de Guvernarea Convenției Democratice condusă de partidul PNȚCD. În 1996 Convenția Democratică a venit pe un val de încredere și susținere. Entuziasmul a ținut vreo 2 luni. În 1997 Guvernul Ciorbea a fost la un pas de incapacitate de plată și a trebuit să apeleze la FMI. În anul 2020 partidul PNȚCD nu a mai intrat în Parlament și s-a desființat.

Pare că istoria se repetă. Premierul vorbește despre incapacitate de plată. Rămâne să vedem dacă România va intra în incapacitatate de plată și daca PNL va dispărea ca partid.

Se pare că politicienii din România nu învață nimic din istorie. Partea nasoală e că aceste lecții dureroase politicienii le repetă pe pielea noastră”, spune economistul Radu Georgescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI