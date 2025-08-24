Economistul Radu Georgescu: „România are probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar”

Radu Georgescu: „România are probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar”

„România are alte probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar”, avertizează economistul Radu Georgescu.

„Probabil auzi zilnic în media despre deficitul bugetar din România. Săptămâna trecută Premierul a spus că România riscă să intre în incapacitate de plată din cauza deficitului bugetar. Că din cauza deficitului bugetar Guvernul trebuie să mărească taxele și impozitele.

De fapt România are alte probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar. De care nu vorbește nimeni.

Să începem:

1. Deficitul bugetar

România are o datorie publică de 60% din PIB. Japonia are o datorie publică de 250% din PIB!!! Dacă în România situația economică este foarte complicată, înseamnă că în Japonia este catastrofă economică având în vedere deficitul bugetar?

Japonezii sunt inconștienți, habarniști de economie și sinucigași financiari???

Dar stai un pic. Japonia se împrumută cu o dobândă de 1,6% an la creditele pe 10 ani. Una dintre cele mai mici dobânzi de pe planeta Pământ. Se împrumută mai ieftin decât USA, Germania, UK!!! România se împrumută cu o dobândă de 7,5% an la creditele pe 10 ani. Una dintre cele mai mari dobânzi de pe planeta Pământ. Ce este asta? Japonezii fac magie? Au câștigat la păcănele? Nu. Este doar economie. Explic mai jos.

2. Deficit de Cont Curent

Ce naiba înseamnă Deficit de Cont Curent? Nu vorbește nimeni de el. Deși este mai important decât deficitul bugetar. Contul Curent arată câți bani intră și ies dintr-o țară. România a avut în 2024 un deficit de Cont Curent de 30 miliarde euro. Adică au ieșit din România 30 miliarde euro din tranzacții comerciale import-export. Unul dintre cele mai mari deficite de Cont Curent de pe planeta Pământ. Japonia a avut un excedent de Cont Curent în 2024 de 200 miliarde euro.

Adică au intrat în Japonia 200 miliarde euro din tranzacții comerciale import-export. Ah! Deci japonezii nu sunt inconștienți, habarniști de economie și sinucigași financiari? Nu. Nu sunt.

3. Datoria externă

Daca înțelegi că Romania are un deficit bugetar, ar trebui să te întrebi cum naiba se finanțează acest deficit. Pe scurt, de unde vin banii. 50% din datoria publică a României este externă. Adică în euro și dolari. După cum probabil știi, România nu poate tipări euro sau dolari. Deci depindem foarte mult de celelalte țări care pot să printeze euro și dolari.

Hai să vedem ce fac japonezii. 95% din datoria publică a Japoniei este în moneda locală, yeni. Japonezii pot să printeze câți yeni vor.

Nu vreau să-ți dau o veste proastă duminică. Pe 30 iunie 2025 datoria externă a României era de 212 miliarde euro. Doar în 2025 datoria externă a crescut cu 7 miliarde euro. Adică România se împrumută lunar cu aproximativ 1 miliard euro.

Bineînțeles că acești bani nu vor fi plătiți de cei din Guvern care fac aceste datorii Aceste datorii vor fi plătite de noi, copiii noștri, copiii copiilor noștri etc.”, spune Radu Georgescu.

