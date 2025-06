Economistul Radu Georgescu: „România are printre ultimele șanse pentru a redeveni o țară normală. Să dispară toți bugetarii care își bat joc de contribuabili!”

„România se va îndrepta rapid spre faliment dacă nu va schimba ceva radical în următorul an”, atrage atenția economistul Radu Georgescu.

„România este o țară bolnavă din punct de vedere economic. O țară care se îndreaptă rapid către faliment dacă nu se schimbă ceva radical în următorul an. O spun din perspectiva unui tip care a fost Director Financiar la unele dintre cele mai mari companii din lume. Am lucrat 2 ani în Elveția la una dintre cele mai mari firme din Elveția.

Sectorul privat din România este sofocat de un stat imens. Revoltător este că unii bugetari se uită disprețuitor către cei care le plătesc salariile. Așa ceva nu există în nicio țară civilizată de pe planeta Pământ. Săptămâna trecută am studiat bilanțul BNR. Am spus într-un mod civilizat că salariile de la BNR sunt foarte mari. Am pus linkuri către informațiile oficiale.

Cum a răspuns BNR?

Cristian Bichi și Cătălin Dumitrescu, consilierii guvernatorului BNR, m-au criticat într-un mod vulgar. Singura mea vină a fost că am prezentat adevărul. Am pus poze după declarațiile lor vulgare în articolele precedente. Îi voi da în judecată.

Dacă s-ar întâmpla așa ceva în Elveția, acești bugetari erau dați afară imediat în șuturi din sistemul bugetar.

Și nu mai lucrau niciodată la stat.

În Elveția este inacceptabil ca un bugetar să umilească un contribuabil. În poză am pus salariile Guvernatorului Statelor Unite ale Americii și Guvernatorului României. Jerome Powell gestionează direct tot sistemul bancar din US și indirect tot sistemul bancar din lume. Ce să vezi? Salariul lui Jerome Powell este mult mai mic decât salariile din BNR!!!

Nu ar fi nici măcar în top 3 salarii de la BNR!!! Oameni buni, ce este asta??? În ce țară trăim???

Tot săptămâna trecută am scris că BNR a bugetat în 2025 cheltuieli de 14 milioane de lei pentru carne, fructe de mare, legume și lactate!!! Am pus link cu documentul de la BNR. Ce să vezi? Ieri când Ilie Bolojan spunea din Parlament că vor urma ani foarte grei pentru români, BNR a dat un comunicat de presă în care spune că este normal să aibă aceste cheltuieli de protocol. Oameni buni, ce este asta??? În ce țară trăim??? Dacă eram în Elveția, tipul care a scris comunicatul de presă se lua de mână cu toți șefii de la BNR și plecau acasă. Și nu mai lucrau niciodată la stat.

Concluzii. De ce scriu aceste articole? Scriu aceste articole în primul rand pentru că sunt tatăl a 2 adolescenți. Vreau ca ei să trăiască într-o țară normală. Într-o țară fără zeci de mii de consilieri bugetari care nu fac nimic, dar care au salarii de 50.000 lei / lună. Pentru care copiii mei vor trebui să muncească 11 luni pe an pentru a le plăti lor salariile. Dacă aveți copii

ce o să le răspundeți copiilor voștri peste 20 de ani când vă vor întreba: „Dar tu ce ai făcut mamă/ tată pentru a face o țară mai bună?”

Eu cred că România are printre ultimele șanse pentru a redeveni o țară normală: Să dispară toți bugetarii care își bat joc de contribuabili! Pentru copiii noștri ar trebui să luptăm să facem din România o țara locuibilă!”, afirmă Radu Georgescu.

