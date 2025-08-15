Economistul Radu Georgescu: „România a ajuns la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic. Chiar premierul vorbește de risc de incapacitate de plată”
„România a ajuns la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic. Chiar premierul vorbește de risc de incapacitate de plată”, afirmă economistul Radu Georgescu.
„Ieri, premierul României a dat un interviu în Bloomberg în care a spus că România are un risc foarte mare de incapacitate de plată!!! Woow!! Când premierul unei țări spune într-un ziar financiar din top 3 de pe planeta Pământ că țara sa are risc foarte mare de incapacitate de plată înseamnă că lucrurile sunt foarte complicate.
România nu a intrat în incapacitate de plată în 2008. Nici măcar în anii 1990. Nici măcar în perioada lui Ceaușescu. Ultima dată când Romania a intrat în incapacitate de plată a fost în anul 1933.
Puțini înțeleg nivelul de turbulențe economice și sociale prin care va trece România în următorii ani. România este obligată de Comisia Europeană și agențiile de risc să reducă deficitul bugetar cu 100 de miliarde de lei. Asta înseamnă că vor dispărea din economie 100 de miliarde de lei. Anual.
Situația de acum este mult mai complicată decât cea din 2008. În 2008 România a trebuit să ajusteze deficitul cu 10 miliarde de lei. Acum bolovanul este de 10 ori mai mare.
În 2008 peisajul economic s-a schimbat radical în 6 luni. În 2008 aveam cea mai mare creștere economică din UE.
În 2009 aveam cea mai mare scădere economică din UE. În 6 luni prețurile la apartamente au scăzut cu 70%. Iar cursul la euro a crescut cu 40%.
Azi agenția Fitch publică raportul economic pentru România. Probabil nu ne vor pune oficial în Junk pentru a nu impacta indirect țările din UE. Dar din punct al dobânzilor plătite România este în Junk de un an de zile.
În 2025 România plătește dobânzi chiar mai mari decât țările care sunt oficial în Junk. Vezi Albania.
În România vor urma turbulențe economice și sociale puternice. Ar fi bine să te pregătești mental și financiar.
Da, până acum câteva luni eram… tigrul Europei…
De peste un an de zile tot „urlăm„ că o să fie foarte greu din punct de vedere economic. România a ajuns într-un final la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic!
Mulți știam asta, motiv pentru care am votat ALTCEVA, poate, poate… cu ăștia știam deja ce „măsuri” se vor lua. Acum na, „tre să reglam din pâine”. Oricum, rușinos atât pentru guvernanți cât și pentru cei care chiar au crezut toate balivernele electorale. Atât s-a putut”, spune Radu Georgescu.
