Rămâi conectat

Actualitate

Economistul Radu Georgescu: „România a ajuns la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic. Chiar premierul vorbește de risc de incapacitate de plată”

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

De

Radu Georgescu: „România a ajuns la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic. Chiar premierul vorbește de risc de incapacitate de plată”

„România a ajuns la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic. Chiar premierul vorbește de risc de incapacitate de plată”, afirmă economistul Radu Georgescu. 

Citește și: Economistul Radu Georgescu: Guvernul vrea să pună o taxă de 25 de lei pentru bunurile cumpărate de la Temu și Shein. Evident că nu va plăti nimeni această taxă

Festivalul Roman Apulum 2025

„Ieri, premierul României a dat un interviu în Bloomberg în care a spus că România are un risc foarte mare de incapacitate de plată!!! Woow!! Când premierul unei țări spune într-un ziar financiar din top 3 de pe planeta Pământ că țara sa are risc foarte mare de incapacitate de plată înseamnă că lucrurile sunt foarte complicate.

România nu a intrat în incapacitate de plată în 2008. Nici măcar în anii 1990. Nici măcar în perioada lui Ceaușescu. Ultima dată când Romania a intrat în incapacitate de plată a fost în anul 1933.

Puțini înțeleg nivelul de turbulențe economice și sociale prin care va trece România în următorii ani. România este obligată de Comisia Europeană și agențiile de risc să reducă deficitul bugetar cu 100 de miliarde de lei. Asta înseamnă că vor dispărea din economie 100 de miliarde de lei. Anual.

Situația de acum este mult mai complicată decât cea din 2008. În 2008 România a trebuit să ajusteze deficitul cu 10 miliarde de lei. Acum bolovanul este de 10 ori mai mare.

În 2008 peisajul economic s-a schimbat radical în 6 luni. În 2008 aveam cea mai mare creștere economică din UE.
În 2009 aveam cea mai mare scădere economică din UE.  În 6 luni prețurile la apartamente au scăzut cu 70%. Iar cursul la euro a crescut cu 40%.

Azi agenția Fitch publică raportul economic pentru România. Probabil nu ne vor pune oficial în Junk pentru a nu impacta indirect țările din UE. Dar din punct al dobânzilor plătite România este în Junk de un an de zile.

În 2025 România plătește dobânzi chiar mai mari decât țările care sunt oficial în Junk. Vezi Albania.

În România vor urma turbulențe economice și sociale puternice. Ar fi bine să te pregătești mental și financiar.

Da, până acum câteva luni eram… tigrul Europei…

De peste un an de zile tot „urlăm„ că o să fie foarte greu din punct de vedere economic. România a ajuns într-un final la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic!

Mulți știam asta, motiv pentru care am votat ALTCEVA, poate, poate… cu ăștia știam deja ce „măsuri” se vor lua. Acum na, „tre să reglam din pâine”. Oricum, rușinos atât pentru guvernanți cât și pentru cei care chiar au crezut toate balivernele electorale. Atât s-a putut”, spune Radu Georgescu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

15-16 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi între 33 și 37 de grade

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

15 august 2025

De

15-16 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe Vineri, 15 august 2025, și sâmbătă, 16 august 2025, între orele 12.00 și 21.00, județul Alba va fi sub incidența unor avertizări meteo Cod galben de caniculă.  Potrivit meteorologilor, vineri (15 august 2025), valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, […]

Citește mai mult

Actualitate

Asociația Pro Infrastructură: În septembrie 2025 se termină banii de autostrăzi

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

15 august 2025

De

În septembrie 2025 se termină banii de autostrăzi: Avertisment al Asociației Pro Infrastructură În septembrie 2025 se termină banii de autostrăzi, atrage atenția Asociația Pro Infrastructură.  Citește și: VIDEO | Pe A10 Sebeș-Turda, autostrada meșterului Manole, în nodul rutier Sebeș, traficul pe o bretea este întrerupt pentru câteva luni din cauza deteriorării grave a unei […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2025 | Retragerea sumei totale acumulate din contribuția la Pilonul II de pensii păguboasă pentru beneficiari. Care pot fi consecințele

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 5 ore

în

15 august 2025

De

PENSII 2025 | Retragerea totală a sumei acumulate din contribuția la Pilonul II de pensii păguboasă pentru beneficiari. Care pot fi consecințele Informațiile alarmante din spațiul public i-au făcut pe mulți români să ceară recent retragerea integrală a contribuțiilor acumulate în Pilonul II de pensii. Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 23 de minute

Economistul Radu Georgescu: „România a ajuns la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic. Chiar premierul vorbește de risc de incapacitate de plată”

Radu Georgescu: „România a ajuns la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic. Chiar premierul vorbește de risc de...
Actualitateacum o oră

15-16 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi între 33 și 37 de grade

15-16 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe Vineri, 15 august 2025, și sâmbătă, 16...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria? Controverse și dileme privind sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria? Controverse și dileme privind sărbătoarea Adormirii Maicii...
Ştirea zileiacum 16 ore

Elis Pavaje, drumul spre succes al unui business de familie, pavat cu răbdare și ambiție: Una din cele mai solide afaceri românești a luat naștere la sat, pe un utilaj construit artizanal

Elis Pavaje, drumul spre succes al unui business de familie, pavat cu răbdare și ambiție: Una din cele mai solide...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

Poliția a intervenit de urgență la o bătaie violentă din centrul Cugirului. Victima a ajuns la spital!

Poliția a intervenit de urgență, azi-noapte, la o bătaie violentă produsă într-un local din centrul Cugirului. Victima a fost transportată...
Curier Județeanacum 4 ore

Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa

Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa Pentru...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 22 de ore

FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”

Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...
Opinii - Comentariiacum 9 ore

Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului

Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea