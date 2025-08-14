Economistul Radu Georgescu: Guvernul vrea să pună o taxă de 25 de lei pentru bunurile cumpărate de la Temu și Shein. Evident că nu va plăti nimeni această taxă
Radu Georgescu: Guvernul vrea să pună o taxă de 25 de lei pentru bunurile cumpărate de la Temu și Shein. Evident că nu va plăti nimeni această taxă
Taxa de 25 de lei pentru bunurile cumpărate de la Temu și Shein, pe care dorește să o introducă Guvernul, nu va fi plătită de nimeni, afirmă economistul Radu Georgescu.
Citește și: TAXE NOI pentru multinaționale, dar și pentru comerțul online non-UE. Ministru: Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru
„Temu și Shein aduc bunurile pe aeroporturile din Ungaria. În Ungaria fac vama pentru intrarea în UE.
Din Ungaria aceste bunuri pleacă către România.
Transportul de bunuri dintre Ungaria și România este ca orice livrare de bunuri între 2 țări din UE. Se numesc livrări intracomunitare. Deci este imposibil să taxezi aceste livrări intracomunitare.
Mă întreb dacă la Guvern este vreun contabil care să explice diferența dintre importuri și livrări intracomunitare. Sau dacă cineva de la Guvern a făcut vreodată vreo Declarație Vamală de Import (DVI).
Contabilii zâmbesc când văd genul acesta de măsuri care nu au legătură cu realitatea economică”, spune Radu Georgescu.
