Economistul Radu Georgescu: „Pentru că s-au inventat calculatorul și internetul, statul ar putea să funcționeze lejer cu jumătate dintre cei 1,3 milioane de bugetari”

„Pentru că s-au inventat calculatorul și internetul, statul ar putea să funcționeze lejer cu jumătate dintre cei 1,3 milioane de bugetari”, este afirmația fermă a economistului Radu Georgescu.

„Săptămâna aceasta Eurostat a publicat două rapoarte. România este pe primul loc la inflație din UE. Și pe locul 2 la sărăcie.

Surprinzător, observ în media, că politicienii fac un plan să crească substanțial taxele: TVA, accize, impozit pe venit etc.

Acest lucru va crește nivelul de sărăcie și inflația din România.

Observ că politicienii nu au înțeles nimic din ultimele alegeri. În loc să reducă substanțial numărul de bugetari, preferă să crească taxele pentru toață populația.

În 2025 sunt 1,3 milioane de bugetari. În 1990 erau 800.000

Având în vedere că intre timp s-au inventat calculatorul și internetul, statul ar putea să funcționeze lejer cu jumătate dintre bugetari

Nu mă pricep la politică. Și am zero interes pentru politică. Dar ceva îmi spune că peste maxim un an vom avea alegeri anticipate. Iar partidele suveraniste vor avea peste 60%. Atât s-a putut”, spune Radu Georgescu într-o postare în mediul online.

