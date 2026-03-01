Economistul Radu Georgescu: ,,Nu vorbește nimeni că România trebuie să se împrumute 1 miliard de euro în fiecare săptămână pentru a plăti salariile și pensiile”
Economistul Radu Georgescu: ,,Nu vorbește nimeni că România trebuie să se împrumute 1 miliard de euro în fiecare săptămână pentru a plăti salariile și pensiile”
Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unei realități economice îngrijorătoare, susținând că românii ignoră problemele financiare majore ale țării.
El subliniază că România continuă să se împrumute masiv pentru a acoperi cheltuielile curente, inclusiv salariile și pensiile, iar în 2026 va avea nevoie de sute de miliarde de lei pentru refinanțarea datoriilor și acoperirea deficitului.
Textul integral publicat de Radu Georgescu este următorul:
Eu am lucrat la una dintre cele mai mari firme din Elveția, Swisscom. Șeful meu elvețian îmi spunea că nu înțelege deloc logica românilor. Că românii sunt interesați de orice, mai puțin de problemele lor. Ne interesează problemele vecinilor, problemele colegilor de la birou, problemele geopolitice de la mii de km de România.
Paradoxal, nu vorbește nimeni că, acum 3 zile, România a împrumutat de la bănci străine 3 miliarde de euro și 2 miliarde de dolari. Nu vorbește nimeni că România trebuie să se împrumute 1 miliard de euro în fiecare săptămână pentru a plăti salariile și pensiile.
Nu vorbește nimeni că, în 2026, România trebuie să se împrumute 270 de miliarde de lei. Nu vorbește nimeni că, în 2026, vin la scadență împrumuturi de peste 110 miliarde de lei. Nu vorbește nimeni că dobânda medie a creditelor care vin la scadență în 2026 este de 4,9% pe an. Iar România se împrumută în 2026 cu o dobândă medie de peste 6%.
Concluzii:
Nu prea interesează pe nimeni ce se întâmplă cu România. Unii sunt preocupați foarte mult de problemele geopolitice de la mii de km. Iar alții sunt preocupați dacă au câștigat la pariuri. Ca fapt divers, în ultimele 24 de ore, românii au căutat pe Google cel mai mult după „Universitatea Craiova – Metaloglobus”.
Peste 50.000 de căutări pe Google în ultimele 24 de ore. Atât s-a putut.
