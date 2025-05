Economistul Radu Georgescu: Nicușor Dan are doar 2 opțiuni, fie va fi trecut peste 100 de ani în cartea de istorie alături de Ștefan Cel Mare și Carol, fie va fi „lăudat” de oameni la fel de mult cum este „lăudat” acum profesorul de fizică

Economistul Radu Georgescu este de părere căîn situația în care se află țara noastră, Nicușor Dan are doar 2 opțiuni: fie va fi trecut peste 100 de ani în cartea de istorie alături de Ștefan Cel Mare și Carol, fie va fi „lăudat” de oameni la fel de mult cum este „lăudat” acum profesorul de fizică”.

”Ieri, Nicușor Dan a reușit un lucru extraordinar: peste jumătate din români au votat un profesor de matematică. Acum 10 ani, un alt tip reușise un alt lucru extraordinar: peste jumătate din români au votat un profesor de fizică.

Eu am făcut un liceu de matematică – fizică, este evident cu cine am votat. Totuși, azi nu sunt foarte entuziasmat. În primul rând că se apropie ziua de 25, când toți contabilii din România depun declarațiile la ANAF, în al doilea rând pentru că am memorie foarte bună.

Nu știu dacă acest lucru vine de la liceul de matematică – fizică sau de la contabilitate. Pentru cei care nu au memorie foarte bună, în anul 2020, profesorul de fizică anunța victorios că a obținut pentru România 80 miliarde euro prin programul PNRR.

Woow! Ce tare! Tot în 2020, profesorul de matematică anunța și el victorios că a obținut pentru București 100 milioane euro pentru spitalele din București, 100 milioane euro pentru a stopa poluarea din București și 300 milioane euro pentru 2 noi linii de metrou în București și infrastructură.

Woow! Ce tare! Să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat, mai este așa woow? Din cele 80 miliarde euro spuse victorios de profesorul de fizică, de fapt au rămas 28 miliarde euro în PNRR, care de fapt sunt doar 13 miliarde euro, deoarece diferența de 15 miliarde euro sunt împrumuturi. Ce s-a întâmplat cu sutele de milioane euro promise victorios de profesorul de matematică?

Eu stau în București, câte spitale noi s-au făcut în București din fonduri PNRR? Câte linii de metrou s-au făcut în ultimii 5 ani? Tot îmi este frică să deschid geamul din cauza poluării. În Parcul Herăstrău riști să pici în lac dacă nu ești atent pe alee.

Și acum pe cifre concrete: În 5 ani, România a făcut doar 14% din cerințele PNRR, însă UE ne-a dat 30% din bani, adică 10 miliarde euro. Riscul cel mare nu este că UE ne va bloca banii din PNRR, riscul cel mare este că va trebui să dăm banii înapoi.

Nicușor Dan cred că are doar 2 opțiuni: fie va fi trecut peste 100 de ani în cartea de istorie alături de Ștefan Cel Mare și Carol, fie va deschide rapid calea către noi partide extremiste și va fi „lăudat” de oameni la fel de mult cum este „lăudat” acum profesorul de fizică”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI