Economistul Radu Georgescu: În România, pariurile și păcănele sunt muma. În timp ce ieri s-au tăiat bursele la elevi, s-a mărit TVA-ul, s-a mărit impozitul pe dividende, pensionarii plătesc CASS, pariurile și păcănele rămân favorizate

Economistul Radu Georgescu a analizat din nou situația din România privind pariurile și păcănele, asta după ce Guvernul a tăiat ieri bursele la elevi, a mărit TVA-ul, a mărit impozitul pe dividende, iar pensionarii plătesc CASS. Din păcate, tot de ieri, păcănelele și pariurile rămân favorizate, impozitul va fi de doar 4% și sunt scutite de TVA.

”Ieri am explicat că este ilogic câștigurile din păcănele și pariuri să fie impozitate doar cu 4%. Surprinzător, unii au spus în comentarii că este OK, în condițiile în care orice câștig din România este impozitat cu minim 10%: salariu, dobânzi, activități PFA, drepturi de autor, chirii, dividende etc.

În Japonia, pariurile și păcănelele sunt interzise! Dacă japonezii te prind că joci la pariuri (online sau offline) primești amendă de aproximativ 3.000 de dolari. Dacă te prind și a doua oară, te bagă la închisoare până la 3 ani!

În România, pariurile și păcănele sunt muma: sunt reclame peste tot, o grămadă de vedete fac reclame la acest viciu, sute de mii de oameni joacă zilnic.

În Japonia, pariurile și păcănelele sunt ciuma. Explic de ce Japonia a interzis pariurile și păcănelele:

1. Pariurile și păcănelele sunt vicii foarte periculoase care distrug vieți. Sunt unii care spun că pariurile și păcănelele aduc bani la buget.

Păi atunci să legalizăm și drogurile, prostituția că și acestea vor aduce mulți bani la buget. Pentru a descuraja acest viciu, impozitarea ar trebui să fie foarte ridicată.

2. Pariurile și păcănelele nu produc nicio valoare pentru economie.

Câștigul pariurilor și păcănelelor cresc pe dramele unor oameni. De exemplu alcoolismul, un viciu foarte periculos, generează creștere economică.

Când cumperi o sticlă de vin plătești de fapt tot lanțul economic: cel care cultivă viță de vie, cel care culege, oamenii din fabrica de vin, cel care transportă, cei care lucrează în magazinele care vând vin.

Când joci la păcănele sau pariuri nu se întâmplă nimic în economie.

Se întâmplă doar 2 lucruri: fie pierzi banii (foarte probabil), fie câștigi (foarte puțin probabil).

Din păcate, ieri s-au tăiat bursele la elevi, s-a mărit TVA-ul, s-a mărit impozitul pe dividende, pensionarii plătesc CASS. Din păcate, ieri, păcănelele și pariurile rămân favorizate. Aceste decizii vor evapora rapid încrederea în Guvern.

Eu nu mai înțeleg nimic. Acum 2 săptămâni, în programul de Guvernare era scris câștigurile din păcănele și pariuri vor fi impozitate cu 20% și se va aplica TVA la pariuri și păcănele.

Ieri, Guvernul a făcut o magie: au dispărut aceste măsuri fiscale din planul de guvernare, iar impozitul va fi de doar 4%. Păcănelele și pariurile vor fi scutite de TVA!

Poți să mă bați, dar eu nu înțeleg de ce a schimbat Guvernul proiectul de lege.

Tu de ce crezi că Guvernul a făcut această schimbare? Și de ce nu au renunțat la celelalte măsuri din proiect: tăierea burselor elevilor, creșterea TVA-ului sau creșterea impozitului pe dividende?”, a scris economistul pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI