Economistul Radu Georgescu: „În anii următori se vor sparge toate anomaliile economice din ultimii 7-8 ani. Aceste implozii vor genera probleme mari sociale”

„În anii următori se vor sparge toate anomaliile economice din ultimii 7-8 ani Aceste implozii vor genera probleme mari sociale”, atrage atenția economistul Radu Georgescu. Potrivit acestuia, multe familii și companii vor fi impactate.

Radu Georgescu a făcut o trecere în revistă a anomaliilor economice la care se referă:

1. Anomalia nr 1: Cursul euro este fixat de câțiva ani

În anul 1 de la ASE se învață corelația dintre Contul Curent și valoarea monedei din acea țară. Contul Curent arată câți bani ies/ intră în acea țară din relații comerciale import-export. Cu cât deficitul de Cont Curent este mai mare cu atât moneda locală este mai slabă.

România are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa. În 2024 au ieșit din România 30 miliarde euro pe relația comercială. Această suma este aproximativ egală cu suma primită de la UE în ultimii 10 ani. Adunat PNRR cu fonduri europene. Probabil că știi că Romania este obligată de UE și agențiile de risc să reducă deficitul de Cont Curent.

România le-a pregătit o surpriză. În 2025 deficitul de Cont Curent a crescut cu 20%. În mod normal, cursul euro ar trebui să crească în fiecare zi. Cursul euro a fost stabil pe baza anomaliei de la punctul 2. În mod curios, România a avut o politică monetară opusa altor țări care se luptă pentru a avea o monedă mai slabă pentru a încuraja exporturile (câteva exemple US, Elveția, China etc.).

Nu vreau să spun cât am bugetat eu cursul euro pentru anul 2026, deoarece nu vreau să generez un haos și mai mare. Pot doar să spun că Turcia are un deficit de Cont Curent similar cu al României. Dacă ești curios, poți să vezi evoluția lirei turcești.

2. Anomalia nr 2: Deficitul bugetar

România are cel mai mare deficit bugetar din UE. Despre deficit bugetar se învață tot în anul 1 de la ASE. Este o anomalie să ai deficit bugetar de 9% și o creștere economică de doar 1%. Asta înseamnă că fară deficit bugetar România ar avea o scădere a economiei foarte mare. În primele 6 luni din 2025 Ministerul de Finanțe a împrumutat 7 miliarde euro de la băncile străine. Acești bani sunt vânduți pe piața din România. În acest fel se menține cursul euro. Dar această schema nu mai poate merge. Bănuiesc că știi că UE și toate agențiile de risc ne obligă să reducem deficitul bugetar.

3. Cum mă pregătesc eu

„Am explicat de mai mulți ani că toți banii mei sunt în depozite în euro. Toate creditele mele sunt în euro, am explicat de multe ori de ce fac acest lucru. Din punct de vedere profesional trebuie să fim în top 10% din domeniul nostru. Aceștia vor fi singurii care vor trece mai ușor peste turbulențele economice”, este concluzia economistului Radu Georgescu.

