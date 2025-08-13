TAXE NOI pentru multinaționale, dar și pentru comerțul online non-UE. Ministru: Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru

TAXE NOI pentru multinaționale, dar și pentru comerțul online non-UE

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, miercuri, 13 august 2025, noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

Unele dintre acestea vizează o nouă modalitate de taxare a multinaționalelor. De asemenea, va fi introdusă o taxă pentru coletele comandate de pe platforme de comerț online non-UE.

Ministrul Alexandru Nazare a afirmat că trebuie adoptate noi măsuri fiscale „pentru că trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru”.

Ministerul Finanțelor vrea să taxeze „exact zona prin care acele multinaționale își exportă profiturile”. Astfel, a fost creată o nouă formulă de taxare, folosită și în SUA, pentru tot ce depășește 3% pe cele patru categorii de cheltuieli. Tot ce depășește 3% va fi considerat nedeductibil.

Acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024.

O altă măsură este introducerea unei taxe fixe de 25 lei pentru fiecare colet de peste 150 euro care vine din zona non-UE. Taxa va fi instituită prin conlucrare cu toate companiile de curierat.

Un studiu publicat recent de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) arată că platformele internaționale de comerț electronic, care vând direct către consumatorii din România, pot genera pierderi fiscale de circa 10,86 miliarde lei în următorii doi ani, ceea ce înseamnă circa 2,12 miliarde euro.

Pentru 2025, efectul negativ este estimat la cel puțin 5,4 miliarde lei (circa 1,06 miliarde euro). Suma se va dubla până în 2027, dacă volumul de colete și valoarea medie a comenzilor continuă să crească în ritmul actual, precizează reprezentanții ARMO, notează Hot News.

