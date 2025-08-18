Radu Georgescu, despre eliminarea eșalonării datoriilor la ANAF: ”Mii de firme vor da faliment și mii de oameni vor rămâne șomeri”
Radu Georgescu este de părere că proiectul de lege publicat recent de Guvernul Bolojan este nici mai mult nici mai puțin de cât un atac violent asupra companiilor private din România.
Economistul atrage atenția de asemenea că mii de firme vor da faliment și mii de oameni vor rămâne șomeri.
”Proiectul de lege publicat ieri de Guvern este un atac violent asupra companiilor private din România. Dacă se va vota acest proiect, zeci de mii de firme vor da faliment și sute de mii de oameni vor rămâne fără job.
Eu până acum nu am văzut un atac atât de puternic asupra mediului privat. Spun acest lucru din perspectiva unui tip care lucrează de peste 20 de ani în departamente financiare și înțeleg cum merge economia.
Acest proiect elimină posibilitatea companiilor să facă eșalonarea datoriilor la ANAF într-un mod simplificat.
Am mulți clienți care au acest tip de eșalonare. Fără acest tip de eșalonare, zeci de mii de companii vor da faliment și sute de mii de oameni vor rămâne fără job.
Această lege arată încă o dată că legile sunt scrise de oameni care nu au lucrat nici măcar o zi într-o firmă și nu înțeleg cum funcționează o firmă.
Dacă această lege se va vota, va fi o zi neagră pentru România. Oameni buni din Guvern, treziți-vă! Băgați România în faliment!”, a scris economistul pe Facebook.
