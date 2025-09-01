Economistul Radu Georgescu: „Guvernul a aprobat modificarea Codului Fiscal. Azi s-a anulat modificarea de vineri. România este dovada că Albert Einstein a avut foarte mare dreptate că totul este relativ”
Economistul Radu Georgescu: „România este dovada că Albert Einstein a avut foarte mare dreptate că totul este relativ”
„România este dovada că Albert Einstein a avut foarte mare dreptate că totul este relativ”, constată eeconomistul Radu Georgescu. Potrivit acestuia, după ce vineri, 29 august 2025, Guvernul a aprobat modificarea Codului Fiscal, luni, 1 septembrie 2025, s-a anulat modificarea de vineri.
Radu Georgescu: În orice carte de economie se spune că nu trebuie să crești taxele când economia încetinește
„Azi Guvernul a bătut un record planetar. Poate chiar intergalactic. Azi Guvernul a modificat ce hotărâse vineri. De 2 săptămâni Guvernul a publicat proiectul de lege care modifică impozitul pe cifra de afaceri. În proiect au spus că vor să schimbe paradigma fiscală.
Vineri Guvernul a aprobat modificarea Codului Fiscal. Azi s-a anulat modificarea de vineri. Se revine la forma inițială a Codului Fiscal.
România este dovada că Albert Einstein a avut foarte mare dreptate că totul este relativ. Azi, Guvernul Ciucă pare că a fost format din câștigători de premiu Nobel. Iar Guvernul Ciolacu din oameni foarte buni profesional
Ca să nu fie mai prejos, președintele a schimbat-o și el ca la Ploiești. În iulie spunea că este aberant ca magistrații să iasă la pensie la 47 de ani și să aibă pensia egală cu salariul. Săptămâna trecută și-a schimbat discursul. A spus că magistrații merită pensia deoarece muncesc foarte mult.
Azi, Traian Băsescu pare un strateg de nivelul lui Alexandru Macedon. Iar Klaus Iohannis un foarte bun gospodar care a avut grijă de țară.
Dacă spui unui străin ce se întâmplă în Romania, spune că faci mișto de el sau povestești un film din Stan și Bran sau Benny Hill. Din păcate pentru noi nu este o comedie. Începe să pară cu un teatru absurd”, spune Radu Georgescu într-o postare în mediul online.
