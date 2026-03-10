Economistul Radu Georgescu: După creșterile de taxe, România are cea mai mare inflație și cea mai mare scădere a consumului din Europa

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unui risc economic major ignorat, în opinia sa, în spațiul public din România: deficitul de cont curent, despre care spune că a ajuns în 2025 la cel mai ridicat nivel din Europa.

El susține că adevărata vulnerabilitate economică a României nu este deficitul bugetar, ci deficitul de cont curent, indicator care arată diferența dintre banii care intră și cei care ies din țară.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

În România nu vorbește nimeni despre cel mai mare pericol economic. Acesta nu este deficitul bugetar, deși mulți au auzit de el, iar mulți își dau cu părerea despre deficitul bugetar. Cel mai mare pericol economic se numește deficitul de cont curent. Acest indicator arată câți bani intră și ies din România.

BNR a publicat raportul pe 2025. Surpriză: deficitul de cont curent a crescut în 2025, comparat cu 2024. În 2025 au ieșit din România peste 30 de miliarde de euro. Este, de departe, cel mai mare deficit de cont curent din Europa. Eu stau două ore în fiecare sâmbătă dimineața și analizez rapoartele financiare publicate de BNR și INS. Nu fac acest lucru pentru că nu am ce face sâmbătă dimineața. Fac acest lucru pentru că vreau să înțeleg datele economice, pentru a-mi proteja familia, firma și clienții.

Îți explic diferența dintre deficitul bugetar și deficitul de cont curent. Dacă lucrezi în contabilitate, probabil că știi diferența. Deficitul bugetar este contul de profit și pierdere al României. Corporațiștii numesc acest raport P&L. P&L este un raport contabil care poate foarte ușor să fie modificat după dorințele CEO-ului.

Câteva exemple:

Contabilul mută cheltuielile operaționale (OPEX) în cheltuieli de investiții (CAPEX).

Nu înregistrezi în contabilitate cheltuielile perioadei care nu au fost facturate.

Contul curent reprezintă, efectiv, banii care intră și ies din România. Corporațiștii numesc acest raport cash flow. Acest raport nu poate să fie influențat de dorințele CEO-ului.

Văd unii care spun că creșterile de taxe de anul trecut și anul acesta și-au atins obiectivul, deoarece a scăzut deficitul bugetar. Sigur, deficitul bugetar ar fi scăzut și fără creșterile de taxe, dacă la Guvern lucra un contabil priceput în a face magii contabile cu cifrele financiare. Dar toți ceilalți indicatori economici sunt pe minus după creșterile de taxe. După creșterile de taxe, România are cea mai mare inflație din Europa. România are cea mai mare scădere a consumului din Europa. România are cea mai mare scădere economică din Europa. România are cel mai mare deficit de cont curent din Europa, iar acesta crește.

Concluzii:

Dacă vrei să-ți protejezi familia și firma, este timpul să ai cunoștințe minime de economie și contabilitate. După ce vei înțelege datele economice și contabile, vei realiza că în România vor urma turbulențe economice mari. Trebuie să te pregătești mental și financiar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI