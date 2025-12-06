Economistul Radu Georgescu despre situația din România: „Economia se prăbușește în urma deciziilor de creșteri de taxe din august. Pentru 2026 trebuie să ne pregătim financiar și mental”
Economistul Radu Georgescu a criticat dur Guvernul României într-o postare pe rețelele de socializare, unde a afirmat că executivul „a reușit un miracol” nedorit: prăbușirea accelerată a consumului. Potrivit acestuia, datele publicate pentru luna octombrie 2025 arată o scădere de 4,6% a consumului față de anul precedent, cu un declin și mai accentuat de 7% în sectorul alimentar.
Radu Georgescu susține că noile taxe introduse în august 2025 au declanșat un efect de domino în economie, afectând atât producția industrială, cât și piața muncii. În ciuda majorării încasărilor din TVA, economistul avertizează că acestea sunt alimentate de inflație, nu de o economie sănătoasă, și că România riscă o deteriorare severă a mediului economic în 2026.
Redăm mai jos textul integral postat de Radu Georgescu:
Guvernul României a reușit un miracol. A reușit ce părea imposibil. Ceva ce nu a reușit nici măcar frica de războiul din Ucraina. Nici măcar anularea alegerilor. Nici măcar bau-baul că România va fi trecută la Junk
Doamnelor, Domnilor și Domnișoarelor, Guvernul României a reușit să scadă accelerat consumul în România !
Azi s-a publicat consumul pe octombrie 2025. În octombrie 2025 consumul a scăzut cu 4,6% față de octombrie 2024! La alimente scăderea este și mai mare, 7% ! Scăderea consumului accelerează
În august și septembrie consumul scăzuse cu 2%. În ultimii 14 ani o singură dată a scăzut consumul în România. În aprilie 2020 când a fost stare de urgență din cauza COVID iar economia s-a închis.
Acum nu este nicio stare de urgență. Este doar efectul Pachetului 1 de măsuri economice impuse de Guvern în august 2025. Dar stai că nu este tot. Nu a scăzut doar consumul. A scăzut și producția industrială
Guvernul a reușit un efect de domino. Au crescut taxele.
Din această cauză a scăzut consumul (o spun și Carrefour și Ahold Delhaize, proprietarul Profi și Mega, în situațiile financiare pe trim 3 2025). Din cauza consumului a scăzut producția.
Din aceste cauze activitatea economică s-a redus și firmele au început să dea oameni afară. Deși avem o scădere accentuată a economiei, Guvernul se laudă într-un mod cinic, se laudă că au crescut încasările de TVA în octombrie.
Păi este logic că au crescut încasările din TVA, au crescut toate prețurile: alimente, energie etc. Deci a crescut baza la care se aplică TVA-ul: se numește inflație, poate Guvernul nu știe, dar scopul unui Guvern nu este să încaseze mai multe taxe scopul unui Guvern este să ajute mediul privat să se dezvolte iar mediul privat să crească economia.
Dacă economia merge mai bine, Guvernul va încasa mai multe taxe. Este cinic să te lauzi cu creșteri de încasări TVA când România are cea mai mare inflație din Europa, iar economia se prăbușește. În acest ritm Guvernul României va lua modelul Venezuelei. În Venezuela inflația este de 200%.
Iar încasările din TVA cresc cu 100%: probabil și în Venezuela Guvernul se laudă cu încasările record din TVA, dar oamenii sărăcesc accelerat din cauza inflației iar economia se prăbușește. Paradoxal, am văzut oameni care se bucură că au crescut încasările din TVA.
Aceștia ori nu au noțiuni elementare de economie ori sunt masochiști. Adică ori nu înțeleg că TVA-ul îl plătesc ei și că atunci când este inflație mare, automat statul încasează mai mulți bani de la ei, ori le place durerea.
Concluzii: Economia se prăbușește în urma deciziilor de creșteri de taxe din august. Pentru 2026 trebuie să ne pregătim financiar și mental
