Economistul Radu Georgescu: „Gunoiul economic ascuns timp de 10 ani sub preș începe să iasă pe toate părțile”

Economistul Radu Georgescu a atras atenția asupra unei situații economice tot mai tensionate în România, pe care o descrie drept „Halloween-ul economic”.

Aceasta subliniază că țara se confruntă cu niveluri record ale deficitului bugetar, deficitului de cont curent, deficitului comercial și inflației, probleme acumulate în ultimul deceniu, care încep să iasă la iveală. Potrivit analizei sale, aceste dezechilibre economice nu mai sunt vizibile doar specialiștilor, ci afectează deja întreaga societate și riscă să genereze efecte sociale și politice importante în perioada următoare.

În România va începe Halloween-ul economic. Problemele economice se vor transforma în probleme sociale și politice. Tu te-ai pregătit?

Astăzi, noiembrie 2025, toți indicatorii economici urlă. România are cel mai mare deficit bugetar din Europa, cel mai mare deficit de cont curent din Europa, cel mai mare deficit comercial din Europa și cea mai mare inflație din Europa. Gunoiul economic ascuns timp de 10 ani sub preș începe să iasă pe toate părțile. Până acum era văzut doar de cei care studiau rapoartele economice, acum gunoiul este văzut de toată lumea.

Săptămâna aceasta Eurostat a publicat situația contului curent la 30 iunie 2025. România are de departe cel mai mare deficit de cont curent din Europa, 7,9% din PIB. Pe românește, ies foarte mulți bani pe relația comercială import-export. După cum vezi în poză, suntem la nivelul Turciei.

Mulți spun că România este în situația Greciei din 2010. Aceștia exagerează. Grecia are euro. UE a pompat bani în Grecia pentru a nu destabiliza tot sistemul monetar din UE. România nu are euro. Situația se aseamănă mai mult cu Turcia.

Pentru cei care sunt curioși, puteți să căutați pe Google cât a crescut cursul euro/liră turcească și ce inflație este în Turcia în ultimii 4 ani. Din cauza acestui deficit de cont curent, cursul euro/leu ar trebui să crească în fiecare zi.

Până acum nu a crescut deoarece acest deficit de bani a fost finanțat prin deficitul bugetar. Deficitul de cont curent (8% din PIB) este aproximativ egal cu deficitul bugetar (8,5% din PIB). Pe românește, Guvernul României se împrumută euro de la bănci străine pe care îi vinde în România.

În 9 luni, statul s-a împrumutat 15 miliarde euro de la bănci străine. Deci, pentru a menține cursul euro, Guvernul trebuie să se împrumute aproximativ 2 miliarde euro pe lună. Dar această schemă nu mai poate merge. Explic de ce.

Comisia Europeană a dat un ultimatum Guvernului ca România să scadă deficitul bugetar în 2026 la 6% din PIB. Economia este în scădere. Terminăm 2025 cu inflație mare, scăderea consumului și scăderea economiei. Deficitul bugetar este în creștere.

În 2025 Guvernul a folosit cam toate gloanțele pe care le avea pentru a reduce deficitul bugetar. În 2025 a crescut TVA-ul și accizele. A crescut taxele pentru IT-iști, construcții, agricultură și sectorul alimentar. A crescut taxele pentru PFA-uri. A crescut salariul minim. A crescut impozitul pe dividende. Cu toate acestea, deficitul bugetar va crește în 2025 comparat cu 2024.

Guvernul spune că deficitul bugetar în 2025 va fi de 161 miliarde lei. În 2024 deficitul bugetar a fost de 152 miliarde lei.

Concluzii: Vor urma niște ani foarte grei pentru România. Trebuie să ne pregătim financiar și mental.

