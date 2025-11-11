Economistul Radu Georgescu, despre scăderea consumului după majorarea TVA-ului: „Românii au mâncat non-stop în ultima săptămână din iulie… și au rumegat în august”

Economistul Radu Georgescu a scris pe rețele sociale despre starea economiei românești, pornind de la două rapoarte recente, unul al Eurostat privind consumul alimentar și altul al grupului Ahold Delhaize, proprietarul lanțurilor Profi și Mega Image.

Acessta a atras atenția că, deși puțini români citesc rapoarte financiare, efectele acestora sunt resimțite zilnic la cumpărături, unde scăderea consumului și creșterea prețurilor confirmă problemele economice tot mai adânci.

În mesajul său, Radu Georgescu a criticat decizia Guvernului de a majora TVA-ul în plină perioadă de încetinire economică, explicând că măsura a redus puterea de cumpărare și a accentuat declinul consumului.

Economistul a concluzionat că România „învață economie live”, însă „pe banii și pe pielea cetățenilor”, avertizând că anul viitor ar putea aduce un „Halloween economic”, în condițiile în care statul va trebui să facă economii masive pentru a echilibra bugetul.

Redăm mai jos mesajul integral postat pe rețelele sociale:

,,Partea bună în România este că nu citește nimeni rapoarte financiare, nimeni nu este interesat de date macroeconomice. Dacă lumea ar citi rapoartele făcute de contabili, probabil mulți ar fi îngrijorați. Partea proastă este că simțim toți când facem cumpărături ce spun contabilii în rapoartele financiare.

Ieri, s-au publicat 2 rapoarte care au legătură cu România. Eurostat a publicat consumul de produse alimentare din septembrie, iar Ahold Delhaize (proprietarul Profi și Mega) a publicat raportul financiar pe trimestrul 3 din 2025.

1. Consumul de produse alimentare din septembrie

În august, după creșterea TVA-ului, consumul de produse alimentare în România a scăzut cu 4,5%. Unii au criticat Guvernul, deoarece creșterea TVA-ului a scăzut puterea de cumpărare a românilor. Alții au luat apărarea Guvernului și au explicat că din cauza creșterii TVA-ului, românii au cumpărat mai mult în iulie.

Da, sigur, românii au mâncat non-stop în ultima săptămână din iulie, le-au crescut 2 cocoașe în care au băgat mâncare, iar în prima săptămână din august au rumegat ce au mâncat în iulie.

Ieri, Eurostat a publicat consumul de alimente pe septembrie, surpriză: și în septembrie consumul a scăzut cu 4,5%.

2. Profi și Mega

Acum 2 săptămâni am pus într-un articol print screen după situațiile financiare pe trimestrul 3 publicate de Carrefour. Cei de la Carrefour au scris în raportul financiar depus la bursă că în România consumul scade din cauza creșterii TVA-ului.

Unii au spus: ,,Ei, francezii, ce știu ei în afară de croissant și foie gras?” Ieri au publicat situațiile financiare unii care sunt mai „pă” tradițional românesc.

Ieri, Ahold Delhaize (proprietarul Profi și Mega) a publicat situațiile financiare pe trimestrul 3 din 2025. În raportul financiar depus la bursă scrie că în 2 țări a scăzut consumul în trimestrul 3 din 2025. Aceste țări sunt Serbia și România.

Știi Serbia, țara de lângă noi unde se bat în fiecare zi pe stradă, iar România, probabil că știi, țara de pe planeta Pământ, continent Europa, cu cea mai mare inflație.

Ei au scris în raport că în România scade consumul din cauza creșterii TVA-ului în august.

Datele publicate de multinaționalele listate la bursă și datele macroeconomice arată că economia României a scăzut în trimestrul 3 din 2025.

3. Guvernul României învață live economie

Partea bună este că Guvernul României învață live economie. Partea proastă este că învață pe banii noștri și pe pielea noastră.

În anul 1 la ASE se învață că nu trebuie să crești taxele atunci când economia este în scădere, deoarece bagi și mai tare economia în gard. Acest lucru știe orice economist serios.

Guvernul a spus că această decizie a fost luată la cererea agențiilor de risc. Puțin probabil, deoarece și acolo sunt economiști. Totuși, dacă agențiile ar fi cerut acest lucru, Guvernul trebuia să se opună și să explice că creșterea taxelor va băga și mai mult economia în gard.

Concluzii

De la anul va începe în România Halloween-ul economic și social. Am explicat de mai multe ori că la anul Guvernul trebuie să facă economii de 80 miliarde lei, adică echivalentul salariilor medii anuale a 800.000 de bugetari.

Probabil se va repeta scenariul pe care îl vedem de 35 de ani: va veni un nou Guvern care va da vina pe actualul Guvern, așa cum actualul Guvern dă vina pe guvernul anterior, iar Guvernul anterior a dat vina pe cel dinainte și tot așa de 35 de ani.

Iar noi plătim lunar taxe pentru a asista la acest teatru absurd”, a scris Georgescu pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI