Economistul Radu Georgescu avertizează că România se îndreaptă spre un Halloween economic, social și politic în următorii ani: ,,Guvernul României a primit anul acesta un ultim avertisment de la UE”

Într-o analiză amplă, economistul Radu Georgescu avertizează că România se îndreaptă spre un „Halloween economic, social și politic” în următorii ani. Potrivit acestuia, țara noastră va fi nevoită să reducă drastic deficitul bugetar, ceea ce ar putea însemna tăieri masive de cheltuieli, creșteri de taxe și o scădere puternică a fluxului de bani din economie.

Georgescu compară situația actuală a României cu cea a Greciei din 2010 și susține că „barda” ajustărilor va veni în 2026, când efectele acestor măsuri se vor simți din plin.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu:

În următorii ani va fi Halloween economic, social și politic în România.Spun asta din perspectiva unui tip care lucrează de 25 de ani în departamente financiare la companii foarte mari internaționale și românești. Am făcut și analizat tone de rapoarte financiare.

Nu trebuie să fii geniu în economie pentru a înțelege ce se va întâmpla în România. Trebuie doar să faci niște calcule simple matematice. Eu sunt uimit că nu face nimeni aceste calcule. Unii simt pericolul, dar preferă să bage capul în nisip și să aștepte să treacă furtuna.

Hai să facem noi aceste calcule. Să începem.

PIB-ul României este de 2 trilioane lei. Avem un deficit de 9% din PIB. UE ne obligă să reducem deficitul la 3%. Deci să reducem deficitul cu 6% în 3 ani.

Guvernul României a primit anul acesta un ultim avertisment de la UE. La anul deficitul bugetar trebuie să fie 6%. Adică Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar cu 3%. Asta înseamnă 60 miliarde lei (2 trilioane x 3%).

Bonus:

Guvernul României va avea în anul 2025 un deficit bugetar de 170 miliarde lei. Azi Guvernul se împrumută cu 7% pe an. La anul vor fi scadente mai multe împrumuturi care au fost luate cu dobânzi de 3-5%. Asta înseamnă că cheltuielile cu dobânzile vor crește în 2026 cu 14-17 miliarde față de 2025. Deci Guvernul trebuie să facă o economie de 80 miliarde lei în 2026.

Mulți nu realizează ce înseamnă 80 miliarde lei. Hai să ne gândim ce înseamnă 80 miliarde lei. Înseamnă salariile medii anuale ale 800.000 de bugetari. Și mai mult decât toate fondurile europene luate de România în ultimii 5 ani.

Nici nu contează de unde vin acești bani — din creșteri de taxe sau reduceri de cheltuieli ale statului. Pur și simplu vor fi 80 miliarde lei mai puțini bani în economie, deoarece statul nu va mai putea împrumuta acești bani. Nu se vor mai tipări acești bani. Pe românește, se reduce fluxul de bani din România.

Bonus:

Reducerea trebuie să fie de 120 miliarde lei în 2027 comparat cu 2025. România este într-o situație asemănătoare cu Grecia din 2010. Și Grecia a pornit ajustarea economică de la 9% deficit bugetar. Grecia nu și-a revenit economic nici după 15 ani. O asemenea ajustare se poate face doar cu barda. Asemănător ca în 2010, scăderea salariilor cu 25% și creșterea TVA-ului la 24%. Barda va veni în 2026.

Ce mă surprinde pe mine este că văd mulți oameni care nu înțeleg nimic din ce se întâmplă. Nu-i interesează ce se întâmplă din punct de vedere economic în România. Nu fac nimic pentru a-și proteja familia sau compania. Aceștia nici măcar nu vor ști ce i-a lovit.

