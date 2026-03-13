Economistul Radu Georgescu, despre recesiunea economică: ,,Trecerea economiei României de la consum la producție se va face în cel puțin 20 de ani, în condițiile în care am face imediat totul ca la carte”

Trecerea economiei României de la consum la producție se va face în cel puțin 20 de ani, în condițiile în care am face imediat totul ca la carte, este de părere economistul Radu Georgescu.

,,Unii îmi spun „Da ce, domle’. De ce nu ai spus acum 2 ani că vom intra în criză economică? Acum toți sunt pricepuți”.

Am spus și acum 2 ani și acum 3 ani.

Acum 2 ani explicam că România va intra în recesiune economică din cauza modelului economic bazat pe împrumuturi. Acum 2 ani, știrile din presă erau că România a depășit economic Ungaria, Cehia, Grecia și că Bucureștiul a depășit Roma și Madrid.

Ce explicam eu acum 2 ani părea SF pentru mulți oameni. Acum vedem că nu era SF. Acum trăim live ce explicam eu acum 2 ani.

Acum îmi dau seama că puțini înțeleg ce se va întâmpla în România din punct de vedere economic, în condițiile în care România are cele mai mari deficite: bugetare, comerciale și de Cont Curent din Europa.

Văd unii care îmi spun: „Domle’, este bine că scade consumul (deși consumul reprezintă 70% din economia României). Este bine că economia României trece de la consum la producție”.

Sigur, dar trecerea economiei României de la consum la producție se va face în cel puțin 20 de ani, în condițiile în care am face imediat totul ca la carte.

Totuși am observat că oamenii au un obicei: să mănânce în fiecare zi. Nu putem să ținem regim timp de 20 de ani până vom trece la economia de producție.

Dacă ne bucurăm că scade accelerat consumul, s-ar putea să nu mai avem ce să mâncăm peste un an”, a scris economistul pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI