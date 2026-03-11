Consumul, prăbușire cu 25% în ianuarie 2026, față de decembrie 2025. Economist: ,,Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva în România, nici măcar în pandemie, nici măcar în criza din 2009”
Consumul oamenilor în ianuarie 2026 s-a prăbușit cu 25% comparat cu decembrie 2025 și a scăzut cu 9% comparat cu ianuarie 2025, potrivit datelor INS. Economistul Radu Georgescu scrie că în România nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva, iar oamenii trebuie să se pregătească financiar și mental pentru că vor urma vor urma turbulente puternice economice, sociale și politice.
,,Azi INS a publicat consumul oamenilor în ianuarie 2026: consumul oamenilor s-a prăbușit cu 25% comparat cu decembrie 2025 și a scăzut cu 9% comparat cu ianuarie 2025!
Consumul oamenilor reprezintă 70% din economie (PIB). Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva în România, nici măcar în pandemie, nici măcar în criza din 2009.
Am explicat de mai multe ori că economia României se va prăbuși din cauza creșterilor de taxe și impozite. Sunt doar noțiuni elementare de economie. În orice carte de economie scrie că economia va scădea dacă Guvernul va crește taxele.
Guvernul din Romania a declanșat o avalanșă de creșteri de taxe și impozite. În ultimele 6 luni au crescut aproape toate taxele și impozite pentru oameni și firme. În mod logic, consumul s-a prăbușit împreună cu economia.
Vorbesc în fiecare zi cu antreprenori și CEO de firme: toți sunt îngrijorați deoarece vânzările scad, oamenii nu mai au bani să cumpere.
Eu cred că acest Guvern va rămâne în istorie ca Guvernul care a prăbușit cel mai rapid economia. De fapt, ce s-a întâmplat în ultimele 8 luni nu au fost măsuri economice, a fost o operațiune specială de prăbușire a economiei.
Pe mine mă sperie altceva: Guvernul României se poartă cu oamenii și companiile la fel ca în povestea lui Nastratin Hogea, care a început să îl învețe pe măgar să trăiască fără hrană. În fiecare zi îi dădea tot mai puțină mâncare. După câteva zile, măgarul a murit de foame. Nastratin s-a uitat la el și a spus, supărat: „Ce păcat! Tocmai când începuse să se obișnuiască să nu mai mănânce!”
De aceea mă sperie și mai tare cinismul Guvernului care se laudă cu creșterile de venituri din taxe și impozite în timp ce economia se prăbușește.
Păi acești bani vin din portofelele noastre, de aceea oamenii și firmele au mai puțini bani și economia se prăbușește.
Sfatul meu este să te pregătești financiar și mental: în România vor urma turbulente puternice economice, sociale și politice. Probabil noi nu am văzut așa ceva în România până acum”, a scris Georgescu pe Facebook.
