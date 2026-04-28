VIDEO | Judecătoria Alba Iulia: Cum ajunge un dosar să dureze 3 ani? „Să vă arătăm dinamica judecății”

Judecătoria Alba Iulia: Cum ajunge un dosar să dureze 3 ani? „Să vă arătăm dinamica judecății”

Judecătoria Alba Iulia a publicat un videoclip, luni, 27 aprilie 2026, pe o rețea de socializare, în care se prezintă cum un dosar ajunge să dureze trei ani de zile.

Printr-un videoclip tip ,,reel”, Judecătoria Alba Iulia a încercat să arate pașii unui proces civil cu un scenariu ideal, fără cereri de amânare sau probleme de citare, spre exemplu.

,,Cum ajunge un dosar să dureze 3 ani? Am încercat să punem într-un reel pașii unui proces civil, ca să vă arătăm dinamica judecății. Pentru cei din afara domeniului: scenariul este unul „ideal” — fără cereri de amânare, fără probleme de citare, cu martori prezenți la timp, cu expertize realizate într-un termen rezonabil și termene fixate la intervale relativ scurte (în medie, 2,5 luni). Și, chiar și așa… tot durează. Uneori, inclusiv pentru aproximativ un metru de teren”, se arată în mesajul publicat de Judecătoria Alba Iulia.

Speța pe care s-a bazat videoclipul realizat de Judecătoria Alba Iulia

Reclamanta ITS MINE S.R.L. cheamă în judecată pârâta NOT REALLY S.R.L., revendicând o suprafață de teren aflată la limita de vecinătate și solicitând despăgubiri pentru lipsa de folosință din ultimii 3 ani.

Pârâta solicită respingerea cererii și, prin cerere reconvențională, revendică la rândul ei aceeași suprafață, solicitând totodată grănițuirea și despăgubiri pentru lipsa de folosință.

Reclamanta cheamă în garanție vânzătoarea sa, WICKED SELLER S.R.L., solicitând ca aceasta să o despăgubească în cazul în care va cădea în pretenții.

Aceasta din urmă cheamă în garanție prima vânzătoare, HONEST-ISH DEALS S.R.L., cu aceleași pretenții.

