15 mai 2026 | „Ziua Familiei” la Aiud. Familiile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, sărbătorite în cadrul evenimentului. Cum se fac înscrieri
Primăria municipiului Aiud organizează în data de 15 mai 2026 evenimentul „Ziua Familiei”, în cadrul căruia vor fi sărbătorite familiile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie anul acesta.
Cuplurile căsătorite în anul 1976, care domiciliază pe raza municipiului Aiud, sunt invitate la compartimentul Comunicare și Relații publice, în vederea depunerii certificatului de căsătorie, până în data de 11 mai 2026, ora 14:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258/861310, int. 1029.
