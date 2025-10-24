Economistul Radu Georgescu, despre intenția Carrefour de a pleca din România: ,,Consumul scade din cauza măsurilor de austeritate luate de noul Guvern!

Radu Georgescu a explicat într-o postare recentă pe rețelele de socializare care sunt motivele pentru Carrefour ar intenționa să plece din țara noastră. Motivul s-ar regăsi chiar în situațiile financiare ale companiei și anume scăderea vânzărilor, ca urmare a măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan.

,,Carrefour vrea să plece din România! De ce vrea să plece din România? Motivul este scris în situațiile financiare publicate ieri de Carrefour.

În trimestrul 3 din 2025, vânzările Carrefour România au scăzut cu 2,5% comparat cu trimestrul 3 din 2004.

Având în vedere că în România avem o inflație oficială de 10%, scăderile în volumele vândute au fost de minim 15%. Este o scădere foarte mare.

Tot în situațiile financiare, Carrefour explică de ce au scăzut vânzările în România. Ei spun: consumul scade în România din cauza măsurilor de austeritate luate de noul Guvern!

Surpriză? Este cel mai puternic mesaj de atenționare dat de o companie asupra economiei din România.

Datele financiare publicate de Carrefour arată că românii sunt afectați puternic de inflație și de creșterile de taxe.

De asemenea, arată că economia României a intrat în recesiune în trimestrul 3 din 2025.

Va urma o perioadă foarte complicată din punct de vedere economic”, a scris economistul pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI