Economistul Radu Georgescu: „Dacă o firmă din China nu va accepta condițiile vamale din USA, vor fi alte mii care vor accepta”

„Dacă o firmă din China nu va accepta condițiile vamale din USA, vor fi alte mii care vor accepta”, este o afirmație-șoc a economistului Radu Georgescu, care a oferit și o serie de argumente pentru această idee.

„China a intrat în deflație

Ups

Pentru cei care nu știu, deflația este mai rea ca inflația.

Ce se întamplă în deflație.

– Preturile scad

– Scad salariile

– Creste somajul

– Creste numarul de falimente

De ce se întâmplă acest lucru?

Economia Chinei se bazează pe zeci de mii de fabrici care produc același lucru.

Singurul lor diferențiator este prețul.

Cu alte cuvinte firmele se bat între ele care să dea prețul cel mai mic.

Economiștii îi spun Red Ocean.

Oceanul este roșu din cauza sângelui firmelor care se luptă în această piață.

America are cu totul alt tip de economie.

Se bazează pe inovație.

Ei nu se bat pe prețuri.

Economiștii îi spun Blue Ocean.

Oceanul este albastru deoarece este un ocean limpede.

Cea mai mare piață de desfacere a Chinei este USA.

Daca o firmă din China nu va accepta condițiile vamale din USA, vor fi alte mii care vor accepta.

Aceste lucruri de strategie economica se invata in primele 3 universitati din lume.

1. Harvard University

2. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

3. Stanford University

Din cate știu aceste universități sunt in Statele Unite ale Americii.

Nu în Republica Populară Chineză.

Când am început antreprenoriatul m-am concentrat doar pe Oceanul Albastru.

Niciodată nu am intrat în Oceanul Rosu.

„It’s just economy”, a detaliat economistul Radu Georgescu.

