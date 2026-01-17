Economistul Radu Georgescu: Cheltuielile militare vor crește deficitul bugetar, dar Guvernul trebuie să îl reducă. Cum poate în condițiile în care cresc cheltuielile cu achiziția de tancuri

Radu Georgescu atrage atenția asupra unei schimbări profunde în fluxurile financiare dintre România și Uniunea Europeană într-un text publicat pe o rețea de socializare.

În analiza sa, Radu Georgescu pune în balanță pierderea a 7 miliarde de euro din fondurile PNRR, destinate investițiilor în bunăstarea populației, cu acordarea unui împrumut de 16 miliarde de euro pentru apărare, subliniind că România trece de la fonduri nerambursabile la datorii care vor pune presiune suplimentară pe bugetul de stat și pe contribuabili.

Textul integral scris de Radu Georgescu este următorul

Se modifică fluxurile financiare între România și Uniunea Europeană. Se schimbă modul în care funcționează Uniunea Europeană. În ultimele luni au fost două știri importante dinspre Uniunea Europeană. România primește un împrumut de 16 miliarde de euro pentru apărare. Dar România a pierdut 7 miliarde de euro din fonduri PNRR. Poftim?

Probabil puțini au făcut corelația dintre cele două știri. Hai să gândim un pic ce înseamnă. Fondurile din PNRR erau pentru construcția de școli, campusuri pentru elevi și studenți, locuințe pentru tineri, canalizare, transport. Aceste investiții ar fi crescut bunăstarea populației și ar fi generat creștere economică.

Cumpărarea de tancuri, avioane etc. nu crește bunăstarea populației și nu generează creștere economică. Copiii nu merg la școală într-un tanc. Oamenii nu merg la birou cu avioane. Oamenii nu pot să mănânce rachete. Mai mult, cele 16 miliarde de euro primite de la UE sunt împrumuturi. Nu sunt fonduri gratuite, cum erau fondurile PNRR.

UE a oprit robinetul fondurilor gratuite către România. Ideea fondurilor europene gratuite primite de România era valabilă într-o altă eră, într-o vreme când Germania era puternică din punct de vedere economic și dorea o Europă unită în jurul ei.

Acum Germania are probleme economice mari. S-au închis zeci de fabrici. Guvernul Germaniei nu își mai permite să ia bani din taxele germanilor și să le dea gratis României. Dar stai un pic. Dacă urmărești această pagină, probabil te întrebi ce se va întâmpla în România.

Cheltuielile militare vor crește deficitul bugetar. Fondurile europene gratuite nu creșteau deficitul bugetar și erau o gură de aer pentru România.

Cum știi, Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar. Dar cum poate să scadă deficitul bugetar în condițiile în care cresc cheltuielile cu achiziția de tancuri, avioane etc.? Deci Guvernul va trebui să crească și mai mult taxele pentru a acoperi aceste împrumuturi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI