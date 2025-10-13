Economistul Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul prăbușirii economiei”

Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe baza imprumuturilor bancare si prabușirea atunci cand au disparut imprumuturile”

Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă cu privire la economia actuală, pe care o compară tot mai des cu perioada premergătoare crizei din 2008. După cum mărturisește, trăiește de doi ani un puternic sentiment de déjà vu, bazat pe experiența sa directă din anii 2007–2011, când a fost director financiar într-o bancă.

El spune că a asistat atunci, „din primul rând”, la filmul complet al unei economii care a crescut artificial, susținută de credite, pentru ca apoi să se prăbușească brusc odată cu dispariția împrumuturilor. Imaginea apartamentelor executate silit, a mașinilor abandonate în leasing și a clienților ajunși în insolvență i-a rămas adânc întipărită în memorie.

Potrivit economistului, România se află acum într-un moment similar, în care „se sparg toate bulele”, de la cea bugetară și imobiliară, până la cea a pieței IT sau a bursei.

Redăm mai jos mesajul integral postat pe rețelele sociale:

De 2 ani de zile explic copiilor mei, familiei, clientilor si celor care ma urmaresc pe retelele sociale ca am un deja vu din 2008

In perioada 2007-2011 am fost director financiar intr-o banca

Am vazut din primul rand filmul cu cresterea economiei pe baza imprumuturilor bancare si prabusirea atunci cand au disparut imprumuturile

Vedeam in fiecare zi executari silite de apartamente.

Masini in leasing abandonate de clienti

Clienti care ne notificau ca nu ne vor mai plati ratele deoarece au intrat in insolventa

Aceste imagini m-au marcat si probabil mi-au intrat in ADN

Ca si in 2008, acum se sparg toate bulele

Sa incepem

1 Bula bugetarilor

In perioada 2006-2008 in sectorul bugetar a fost un El Dorado

Salariile au crescut foarte mult

Pana intr-o zi

Cand s-au redus toate salariile cu 25%

Acum este si mai complicat pentru bugetari deoarece incep disponibilizarile

In 2009 nu s-au dat oameni afara

2 Bula imobiliara

Periodic am explicat ca suntem intr-o bula imobiliara

Mai mare decat in 2008

In 2009 banca executa apartamente care erau cumparate cu 100.000 euro.

Dar nu dorea sa dea nimeni la licitatie nici macar 30.000 euro

Deoarece aceste apartamente nu au valorat niciodata 100.000 euro

Valoarea lor a crescut din cauza creditelor acordate de banci

Acum , probabil vom vedea apartamente cumparate cu 150.000 euro pe care nu va da nimeni nici macar 70.000 euro

Deoarece aceste apartamente nu au valorat niciodata 150.000 euro

3 Bula masinilor

In 2009 nu mai existau parcari libere in Bucuresti deoarece erau mii de masini luate in leasing si date inapoi de catre clienti

Multe banci si firme de leasing au dus masinile pe camp la Balotesti

Daca in 2009 ar fi existat retelele sociale, ar fi devenit virale poze cu masini Ferrari langa care pasteau oile

4 Bula din IT

In 2008 se spunea ca sunt prea putini IT-isti

In 2009 se spunea ca sunt prea multi IT-isti

In 2009 nicio companie nu mai facea dezvoltari soft

Acum, IT-istii sunt printre primii afectati

Firmele dau afara IT-isti

Daca ai terminat o facultate de IT este foarte dificil sa gasesti un job

5 Bula de pe Bursa

Indicele BET de pe Bursa de la Bucuresti a scazut 80% in perioada 2008-2009

Bursa de la Bucuresti are o lichiditate scazuta

Orice vanzare de actiuni duce la prabusirea actiunilor

Vezi ce s-a intamplat in 2024 cu vanzarile actiunilor firmele imobiliare de pe bursa, detinute de catre Fondurile

Private de Pensii

Efectul. Toate actiunile firmelor din imobilare au scazut cu mai mult de 50%

6 Bula lucrurilor inutile din firme: team building, masa de tenis, PlayStation etc

In perioada 2006-2008 am facut 2 team buildinguri in Egipt si unul in Elvetia

La birou aveam masa de tenis si PlayStation

In 2009 banca nu mai avea bani sa plateasca chiria si utilitatile

Faceam economii si la rechizite

7 Partea frumoasa la o criza econonomica

Criza economica este un eveniment economic logic si benefic pentru economie si oameni

Criza economica regleaza toate anomaliile si se sparg toate bulele

Incepi sa intelegi ce este cu adevarat important si ce este cu adevarat frumos

Deoarece nu mai aveam bani de team building, am mers cu corturile in Apuseni

Am fost surprins ca rasaritul se vede mult mai frumos din varf de munte decat dintr-o camera de la un hotel de 5 stele din Elvetia

