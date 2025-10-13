Rămâi conectat

Actualitate

Economistul Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul prăbușirii economiei”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

De

Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe baza imprumuturilor bancare si prabușirea atunci cand au disparut imprumuturile”

Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă cu privire la economia actuală, pe care o compară tot mai des cu perioada premergătoare crizei din 2008. După cum mărturisește, trăiește de doi ani un puternic sentiment de déjà vu, bazat pe experiența sa directă din anii 2007–2011, când a fost director financiar într-o bancă.

El spune că a asistat atunci, „din primul rând”, la filmul complet al unei economii care a crescut artificial, susținută de credite, pentru ca apoi să se prăbușească brusc odată cu dispariția împrumuturilor. Imaginea apartamentelor executate silit, a mașinilor abandonate în leasing și a clienților ajunși în insolvență i-a rămas adânc întipărită în memorie.

Citește și: Economistul Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic”

Potrivit economistului, România se află acum într-un moment similar, în care „se sparg toate bulele”, de la cea bugetară și imobiliară, până la cea a pieței IT sau a bursei.

Redăm mai jos mesajul integral postat pe rețelele sociale:

De 2 ani de zile explic copiilor mei, familiei, clientilor si celor care ma urmaresc pe retelele sociale ca am un deja vu din 2008

In perioada 2007-2011 am fost director financiar intr-o banca

Am vazut din primul rand filmul cu cresterea economiei pe baza imprumuturilor bancare si prabusirea atunci cand au disparut imprumuturile

Vedeam in fiecare zi executari silite de apartamente.

Masini in leasing abandonate de clienti

Clienti care ne notificau ca nu ne vor mai plati ratele deoarece au intrat in insolventa

Aceste imagini m-au marcat si probabil mi-au intrat in ADN

Ca si in 2008, acum se sparg toate bulele

Sa incepem

1 Bula bugetarilor

In perioada 2006-2008 in sectorul bugetar a fost un El Dorado

Salariile au crescut foarte mult

Pana intr-o zi

Cand s-au redus toate salariile cu 25%

Acum este si mai complicat pentru bugetari deoarece incep disponibilizarile

In 2009 nu s-au dat oameni afara

2 Bula imobiliara

Periodic am explicat ca suntem intr-o bula imobiliara

Mai mare decat in 2008

In 2009 banca executa apartamente care erau cumparate cu 100.000 euro.

Dar nu dorea sa dea nimeni la licitatie nici macar 30.000 euro

Deoarece aceste apartamente nu au valorat niciodata 100.000 euro

Valoarea lor a crescut din cauza creditelor acordate de banci

Acum , probabil vom vedea apartamente cumparate cu 150.000 euro pe care nu va da nimeni nici macar 70.000 euro

Deoarece aceste apartamente nu au valorat niciodata 150.000 euro

3 Bula masinilor

In 2009 nu mai existau parcari libere in Bucuresti deoarece erau mii de masini luate in leasing si date inapoi de catre clienti

Multe banci si firme de leasing au dus masinile pe camp la Balotesti

Daca in 2009 ar fi existat retelele sociale, ar fi devenit virale poze cu masini Ferrari langa care pasteau oile

4 Bula din IT

In 2008 se spunea ca sunt prea putini IT-isti

In 2009 se spunea ca sunt prea multi IT-isti

In 2009 nicio companie nu mai facea dezvoltari soft

Acum, IT-istii sunt printre primii afectati

Firmele dau afara IT-isti

Daca ai terminat o facultate de IT este foarte dificil sa gasesti un job

5 Bula de pe Bursa

Indicele BET de pe Bursa de la Bucuresti a scazut 80% in perioada 2008-2009

Bursa de la Bucuresti are o lichiditate scazuta

Orice vanzare de actiuni duce la prabusirea actiunilor

Vezi ce s-a intamplat in 2024 cu vanzarile actiunilor firmele imobiliare de pe bursa, detinute de catre Fondurile

Private de Pensii

Efectul. Toate actiunile firmelor din imobilare au scazut cu mai mult de 50%

6 Bula lucrurilor inutile din firme: team building, masa de tenis, PlayStation etc

In perioada 2006-2008 am facut 2 team buildinguri in Egipt si unul in Elvetia

La birou aveam masa de tenis si PlayStation

In 2009 banca nu mai avea bani sa plateasca chiria si utilitatile

Faceam economii si la rechizite

7 Partea frumoasa la o criza econonomica

Criza economica este un eveniment economic logic si benefic pentru economie si oameni

Criza economica regleaza toate anomaliile si se sparg toate bulele

Incepi sa intelegi ce este cu adevarat important si ce este cu adevarat frumos

Deoarece nu mai aveam bani de team building, am mers cu corturile in Apuseni

Am fost surprins ca rasaritul se vede mult mai frumos din varf de munte decat dintr-o camera de la un hotel de 5 stele din Elvetia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cutremur în România: În ce zonă s-a produs și unde a fost resimțit

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

13 octombrie 2025

De

Cutremur în România, luni, 13 octombrie 2025 Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, 13 octombrie 2025, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 30 km […]

Citește mai mult

Actualitate

Adio ștampilă pe pașaport! UE introduce Sistemul European de Intrare/Ieșire, cu date biometrice la graniță

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

13 octombrie 2025

De

Adio ștampilă pe pașaport! UE introduce Sistemul European de Intrare/Ieșire Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, începând din 12 octombrie 2025, a intrat în vigoare Sistemul European de Intrare/Ieșire (EES), implementat treptat la frontierele externe ale Uniunii Europene. Noul sistem este menit să facă trecerea granițelor mai sigură și mai rapidă, iar prima etapă se […]

Citește mai mult

Actualitate

CODUL MUNCII 2025 | Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

13 octombrie 2025

De

Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate Potrivit noilor modificări din codul muncii, angajații care lucrează trei ore de muncă în intervalul 22 – 06 dimineața pot primi fie un spor de un sfert de salariu, fie ore mai puține de muncă. Alegerea urmează să fie luată de fiecare angajat, după […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Cutremur în România: În ce zonă s-a produs și unde a fost resimțit

Cutremur în România, luni, 13 octombrie 2025 Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, 13 octombrie 2025, la...
Actualitateacum 3 ore

Economistul Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul prăbușirii economiei”

Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 50 de minute

VIDEO | Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în prezența premierului Ilie Bolojan

Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în...
Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș

Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș...

Curier Județean

Curier Județeanacum 9 minute

ACCIDENT pe DN 7: O șoferiță din Șibot a ajuns la spital după coliziunea cu mașina condusă de un bărbat din Vinerea, care nu i-a acordat prioritate

ACCIDENT pe DN 7: O șoferiță din Șibot a ajuns la spital după coliziunea cu mașina condusă de un bărbat...
Curier Județeanacum 21 de minute

VIDEO | Tânăr din Jidvei, REȚINUT de poliție. A făcut praf un copac ornamental în miez de noapte, în Parcul Veza din Blaj

Tânăr din Jidvei, REȚINUT de poliție. A făcut praf un copac ornamental în miez de noapte Un tânăr de 22...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”

Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Politică Administrațieacum 3 zile

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

13 octombrie: Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor

Marcată în fiecare an la 13 octombrie, Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost iniţiată în 1989, după convocarea...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea