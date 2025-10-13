Economistul Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul prăbușirii economiei”
Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe baza imprumuturilor bancare si prabușirea atunci cand au disparut imprumuturile”
Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă cu privire la economia actuală, pe care o compară tot mai des cu perioada premergătoare crizei din 2008. După cum mărturisește, trăiește de doi ani un puternic sentiment de déjà vu, bazat pe experiența sa directă din anii 2007–2011, când a fost director financiar într-o bancă.
El spune că a asistat atunci, „din primul rând”, la filmul complet al unei economii care a crescut artificial, susținută de credite, pentru ca apoi să se prăbușească brusc odată cu dispariția împrumuturilor. Imaginea apartamentelor executate silit, a mașinilor abandonate în leasing și a clienților ajunși în insolvență i-a rămas adânc întipărită în memorie.
Citește și: Economistul Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic”
Potrivit economistului, România se află acum într-un moment similar, în care „se sparg toate bulele”, de la cea bugetară și imobiliară, până la cea a pieței IT sau a bursei.
Redăm mai jos mesajul integral postat pe rețelele sociale:
De 2 ani de zile explic copiilor mei, familiei, clientilor si celor care ma urmaresc pe retelele sociale ca am un deja vu din 2008
In perioada 2007-2011 am fost director financiar intr-o banca
Am vazut din primul rand filmul cu cresterea economiei pe baza imprumuturilor bancare si prabusirea atunci cand au disparut imprumuturile
Vedeam in fiecare zi executari silite de apartamente.
Masini in leasing abandonate de clienti
Clienti care ne notificau ca nu ne vor mai plati ratele deoarece au intrat in insolventa
Aceste imagini m-au marcat si probabil mi-au intrat in ADN
Ca si in 2008, acum se sparg toate bulele
Sa incepem
1 Bula bugetarilor
In perioada 2006-2008 in sectorul bugetar a fost un El Dorado
Salariile au crescut foarte mult
Pana intr-o zi
Cand s-au redus toate salariile cu 25%
Acum este si mai complicat pentru bugetari deoarece incep disponibilizarile
In 2009 nu s-au dat oameni afara
2 Bula imobiliara
Periodic am explicat ca suntem intr-o bula imobiliara
Mai mare decat in 2008
In 2009 banca executa apartamente care erau cumparate cu 100.000 euro.
Dar nu dorea sa dea nimeni la licitatie nici macar 30.000 euro
Deoarece aceste apartamente nu au valorat niciodata 100.000 euro
Valoarea lor a crescut din cauza creditelor acordate de banci
Acum , probabil vom vedea apartamente cumparate cu 150.000 euro pe care nu va da nimeni nici macar 70.000 euro
Deoarece aceste apartamente nu au valorat niciodata 150.000 euro
3 Bula masinilor
In 2009 nu mai existau parcari libere in Bucuresti deoarece erau mii de masini luate in leasing si date inapoi de catre clienti
Multe banci si firme de leasing au dus masinile pe camp la Balotesti
Daca in 2009 ar fi existat retelele sociale, ar fi devenit virale poze cu masini Ferrari langa care pasteau oile
4 Bula din IT
In 2008 se spunea ca sunt prea putini IT-isti
In 2009 se spunea ca sunt prea multi IT-isti
In 2009 nicio companie nu mai facea dezvoltari soft
Acum, IT-istii sunt printre primii afectati
Firmele dau afara IT-isti
Daca ai terminat o facultate de IT este foarte dificil sa gasesti un job
5 Bula de pe Bursa
Indicele BET de pe Bursa de la Bucuresti a scazut 80% in perioada 2008-2009
Bursa de la Bucuresti are o lichiditate scazuta
Orice vanzare de actiuni duce la prabusirea actiunilor
Vezi ce s-a intamplat in 2024 cu vanzarile actiunilor firmele imobiliare de pe bursa, detinute de catre Fondurile
Private de Pensii
Efectul. Toate actiunile firmelor din imobilare au scazut cu mai mult de 50%
6 Bula lucrurilor inutile din firme: team building, masa de tenis, PlayStation etc
In perioada 2006-2008 am facut 2 team buildinguri in Egipt si unul in Elvetia
La birou aveam masa de tenis si PlayStation
In 2009 banca nu mai avea bani sa plateasca chiria si utilitatile
Faceam economii si la rechizite
7 Partea frumoasa la o criza econonomica
Criza economica este un eveniment economic logic si benefic pentru economie si oameni
Criza economica regleaza toate anomaliile si se sparg toate bulele
Incepi sa intelegi ce este cu adevarat important si ce este cu adevarat frumos
Deoarece nu mai aveam bani de team building, am mers cu corturile in Apuseni
Am fost surprins ca rasaritul se vede mult mai frumos din varf de munte decat dintr-o camera de la un hotel de 5 stele din Elvetia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cutremur în România: În ce zonă s-a produs și unde a fost resimțit
Cutremur în România, luni, 13 octombrie 2025 Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, 13 octombrie 2025, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 30 km […]
Adio ștampilă pe pașaport! UE introduce Sistemul European de Intrare/Ieșire, cu date biometrice la graniță
Adio ștampilă pe pașaport! UE introduce Sistemul European de Intrare/Ieșire Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, începând din 12 octombrie 2025, a intrat în vigoare Sistemul European de Intrare/Ieșire (EES), implementat treptat la frontierele externe ale Uniunii Europene. Noul sistem este menit să facă trecerea granițelor mai sigură și mai rapidă, iar prima etapă se […]
CODUL MUNCII 2025 | Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate
Beneficii importante pentru angajaţii care lucrează noaptea. Modificările au fost anunțate Potrivit noilor modificări din codul muncii, angajații care lucrează trei ore de muncă în intervalul 22 – 06 dimineața pot primi fie un spor de un sfert de salariu, fie ore mai puține de muncă. Alegerea urmează să fie luată de fiecare angajat, după […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutremur în România: În ce zonă s-a produs și unde a fost resimțit
Cutremur în România, luni, 13 octombrie 2025 Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, 13 octombrie 2025, la...
Economistul Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul prăbușirii economiei”
Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe...
Știrea Zilei
VIDEO | Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în prezența premierului Ilie Bolojan
Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în...
VIDEO | Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș
Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș...
Curier Județean
ACCIDENT pe DN 7: O șoferiță din Șibot a ajuns la spital după coliziunea cu mașina condusă de un bărbat din Vinerea, care nu i-a acordat prioritate
ACCIDENT pe DN 7: O șoferiță din Șibot a ajuns la spital după coliziunea cu mașina condusă de un bărbat...
VIDEO | Tânăr din Jidvei, REȚINUT de poliție. A făcut praf un copac ornamental în miez de noapte, în Parcul Veza din Blaj
Tânăr din Jidvei, REȚINUT de poliție. A făcut praf un copac ornamental în miez de noapte Un tânăr de 22...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
13 octombrie: Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor
Marcată în fiecare an la 13 octombrie, Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost iniţiată în 1989, după convocarea...
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...