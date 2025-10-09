Economistul Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic”

Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic”

Economistul Radu Georgescu avertizează că România se apropie de o perioadă critică, pe care o numește „sevraj economic”, după ani de împrumuturi masive și politici financiare nesustenabile. Într-o analiză publicată recent, acesta susține că semnele unei crize majore sunt deja vizibile.

„De patru ani explic periodic că economia României va face implozie”, spune Radu Georgescu. „Acum patru ani nimeni nu vorbea despre acest lucru. Guvernele spuneau că România este tigrul economic al Europei, BNR ne zicea că avem un model economic extraordinar de bun, iar majoritatea economiștilor spuneau că este foarte bine din punct de vedere economic.”

Economistul afirmă că, între timp, situația s-a schimbat radical. „După patru ani, surpriză: premierul spune că avem riscul de incapacitate de plată, BNR zice că suntem aproape ca Grecia și că nu vor mai fi bani de salarii și pensii, iar majoritatea economiștilor vorbesc acum despre criza economică iminentă.”

Despre cum a anticipat aceste evoluții, Radu Georgescu a scris ironic: „Am un glob de cristal? Nu! Doar foarte multă experiență în economie și în departamente financiare. De 25 de ani am făcut camioane întregi de rapoarte financiare și audituri. Dacă mă uit câteva minute pe un raport financiar, îmi dau seama dacă firma este OK sau merge spre prăpastie.”

„România a luat o supradoză de steroizi”

Potrivit economistului, în perioada 2015–2025, România „a luat o supradoză de steroizi”. „Guvernele au împrumutat, în 10 ani, o sumă de peste 700 de miliarde de lei. În 2015, datoria era de 300 de miliarde, iar azi depășește 1.000 de miliarde de lei”, explică Georgescu.

El susține că acești bani nu au fost folosiți pentru investiții, ci pentru consum. „Cu acești ‘steroizi’ s-a umflat artificial consumul. Deși în orice carte de economie scrie că trebuie să folosești împrumuturile în infrastructură, școli, spitale, autostrăzi, noi am făcut exact invers.”

„Partea mai tristă”, adaugă el, „este că nici măcar nu am consumat produse fabricate în România. În perioada 2015–2025, deficitul comercial a fost tot în jur de 700 de miliarde de lei. Pe scurt, guvernele s-au împrumutat pentru a dezvolta economiile altor țări. Super strategie economică. Nota 3. Stai jos. Ei rămân cu fabricile, noi cu datoriile și cu ambalajele.”

„Modelul economic s-a blocat”

În continuarea analizei, Radu Georgescu explică faptul că „acest model economic s-a blocat anul trecut”. „Era logic că nu avea cum să funcționeze. Deși am avut cel mai mare deficit din istorie, economia a crescut foarte puțin. Am ajuns într-o situație economică absurdă: în 2024 am avut deficit bugetar de 9% din PIB, dar creșterea economică a fost de doar 0,8%. Fără deficit, am fi avut o recesiune puternică.”

„România intră în sevraj economic”

Economistul avertizează că țara „intră în perioada de sevraj economic”. „România cheltuie lunar cu peste 20% mai mult decât încasează. Din această cauză, Guvernul s-a împrumutat, de la începutul anului, suma de 209 miliarde de lei”, arată acesta.

„Reforma va fi făcută de creditori, cu barda”

Pentru anul 2026, Radu Georgescu prevede o intervenție dură a instituțiilor financiare internaționale. „Guvernul actual nu poate să facă nicio reformă reală. Reforma va fi făcută de creditori, probabil de FMI, dând cu barda. Se va repeta scenariul din 2010: TVA de 24% și tăierea salariilor cu 25%.”

În final, economistul lansează un avertisment tranșant: „Puneți-vă centura de siguranță. În România urmează turbulențe economice și sociale puternice.”

