Economistul Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic”
Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic”
Economistul Radu Georgescu avertizează că România se apropie de o perioadă critică, pe care o numește „sevraj economic”, după ani de împrumuturi masive și politici financiare nesustenabile. Într-o analiză publicată recent, acesta susține că semnele unei crize majore sunt deja vizibile.
„De patru ani explic periodic că economia României va face implozie”, spune Radu Georgescu. „Acum patru ani nimeni nu vorbea despre acest lucru. Guvernele spuneau că România este tigrul economic al Europei, BNR ne zicea că avem un model economic extraordinar de bun, iar majoritatea economiștilor spuneau că este foarte bine din punct de vedere economic.”
Citește și: Economistul Radu Georgescu: „Dacă ai un credit, știi că îți va crește rata la bancă. Dar probabil nu știi că tu plătești cele mai mari dobânzi la credite din Europa”
Economistul afirmă că, între timp, situația s-a schimbat radical. „După patru ani, surpriză: premierul spune că avem riscul de incapacitate de plată, BNR zice că suntem aproape ca Grecia și că nu vor mai fi bani de salarii și pensii, iar majoritatea economiștilor vorbesc acum despre criza economică iminentă.”
Despre cum a anticipat aceste evoluții, Radu Georgescu a scris ironic: „Am un glob de cristal? Nu! Doar foarte multă experiență în economie și în departamente financiare. De 25 de ani am făcut camioane întregi de rapoarte financiare și audituri. Dacă mă uit câteva minute pe un raport financiar, îmi dau seama dacă firma este OK sau merge spre prăpastie.”
„România a luat o supradoză de steroizi”
Potrivit economistului, în perioada 2015–2025, România „a luat o supradoză de steroizi”. „Guvernele au împrumutat, în 10 ani, o sumă de peste 700 de miliarde de lei. În 2015, datoria era de 300 de miliarde, iar azi depășește 1.000 de miliarde de lei”, explică Georgescu.
El susține că acești bani nu au fost folosiți pentru investiții, ci pentru consum. „Cu acești ‘steroizi’ s-a umflat artificial consumul. Deși în orice carte de economie scrie că trebuie să folosești împrumuturile în infrastructură, școli, spitale, autostrăzi, noi am făcut exact invers.”
„Partea mai tristă”, adaugă el, „este că nici măcar nu am consumat produse fabricate în România. În perioada 2015–2025, deficitul comercial a fost tot în jur de 700 de miliarde de lei. Pe scurt, guvernele s-au împrumutat pentru a dezvolta economiile altor țări. Super strategie economică. Nota 3. Stai jos. Ei rămân cu fabricile, noi cu datoriile și cu ambalajele.”
„Modelul economic s-a blocat”
În continuarea analizei, Radu Georgescu explică faptul că „acest model economic s-a blocat anul trecut”. „Era logic că nu avea cum să funcționeze. Deși am avut cel mai mare deficit din istorie, economia a crescut foarte puțin. Am ajuns într-o situație economică absurdă: în 2024 am avut deficit bugetar de 9% din PIB, dar creșterea economică a fost de doar 0,8%. Fără deficit, am fi avut o recesiune puternică.”
„România intră în sevraj economic”
Economistul avertizează că țara „intră în perioada de sevraj economic”. „România cheltuie lunar cu peste 20% mai mult decât încasează. Din această cauză, Guvernul s-a împrumutat, de la începutul anului, suma de 209 miliarde de lei”, arată acesta.
„Reforma va fi făcută de creditori, cu barda”
Pentru anul 2026, Radu Georgescu prevede o intervenție dură a instituțiilor financiare internaționale. „Guvernul actual nu poate să facă nicio reformă reală. Reforma va fi făcută de creditori, probabil de FMI, dând cu barda. Se va repeta scenariul din 2010: TVA de 24% și tăierea salariilor cu 25%.”
În final, economistul lansează un avertisment tranșant: „Puneți-vă centura de siguranță. În România urmează turbulențe economice și sociale puternice.”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Trotinetele și bicicletele electrice, doar cu permis special. Proiectul de lege este dezbătut în Parlament
Trotinetele și bicicletele electrice, doar cu permis special. Proiectul de lege este dezbătut în Parlament După mai bine de 1.600 de accidente produse în primele luni ale anului, un nou proiect de lege propune ca trotinetele și bicicletele electrice să poată fi conduse doar de persoane care dețin un permis special. Inițiativa legislativă se află […]
SPRIJIN financiar de la Ministerul Dezvoltării pentru 74 de instituții publice de spectacole din subordinea autorităților locale: Ce instituție din Alba este pe lista beneficiarilor
SPRIJIN financiar de la Ministerul Dezvoltării pentru 74 de instituții publice de spectacole din subordinea autorităților locale: Ce instituție din Alba este pe lista beneficiarilor La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de joi, 9 octombrie 2025, alocarea sumei de peste 168 milioane de lei pentru 74 de instituții […]
Mamele ar putea fi din nou scutite de plata CASS, după votul din Senat. Cât de repede ar putea intra această măsură în aplicare
Mamele ar putea fi din nou scutite de plata CASS, după votul din Senat Senatul a dat vot favorabil proiectelor care prevăd reintroducerea scutirii CASS pentru mame, veterani și deținuți politici, inițiative legislative prezentate recent în Parlament. Anunțul a fost făcut de deputatul social-democrat Sebastian Răducanu, potrivit agenției Mediafax. Citește și: Concediul de maternitate 2025: […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic”
Radu Georgescu: „România va intra în curând într-un sevraj economic” Economistul Radu Georgescu avertizează că România se apropie de o...
Trotinetele și bicicletele electrice, doar cu permis special. Proiectul de lege este dezbătut în Parlament
Trotinetele și bicicletele electrice, doar cu permis special. Proiectul de lege este dezbătut în Parlament După mai bine de 1.600...
Știrea Zilei
VIDEO | Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una e dintr-un sat din Alba
Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una...
PREMIERĂ în România: Mai mulți tineri din Ocna Mureș au dezvoltat un serviciu complet de TELEASISTENȚĂ dedicat seniorilor și persoanelor cu dizabilități
Mai mulți tineri din Ocna Mureș au dezvoltat un serviciu complet de teleasistență dedicat seniorilor și persoanelor cu dizabilități: Premieră...
Curier Județean
Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Selecție de dosare. CONDIȚII
Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia anunță începerea selecției...
FOTO | Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie
Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie Joi, 9 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România La 9 octombrie este marcată, în ţara noastră, Ziua...
9 octombrie: Ziua mondială a poştei. Rol vital în viaţa oamenilor şi a societăţilor de afaceri
9 octombrie: Ziua mondială a poștei – un rol esențial în viața oamenilor și a afacerilor Marcată, în fiecare an,...