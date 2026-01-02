Economia, principala sursă de anxietate pentru români și în 2026: Ce mai arată datele unui sondaj IRES
Economia, principala sursă de anxietate pentru români și în 2026
Economia rămâne și în 2026 principala sursă de anxietate pentru români, indică datele unui sondaj IRES.
Inflația și costurile viețiiîngrijorează în mare și foarte mare măsură peste 7 din 10 români, arată sondajul, care analizează îngrijorările pentru 2026 și ce îi apasă cel mai mult pe români.
Urmează situația politică din România și cea internațională, ambele preocupante pentru peste jumătate dintre români.
Sănătatea – familiei și cea personală – rămâne un factor important, dar secundar față de economie. În fine, stabilitatea locului de muncă este o îngrijorare mai redusă comparativ cu alte dimensiuni.
La nivel colectiv, percepția asupra noul an este semnificativ mai negativă decât cea personală: doar 27% cred că 2026 va fi un an mai bun pentru România (cu 12% mai puțin decât cred că anul va fi mai bun pentru ei înșiși). 44% anticipează un an mai rău (19% „puțin mai rău”, 35% „mult mai rău”), iar aproape unul din cinci români (19%) crede că situația va rămâne similară.
Românii cred că prioritățile statului pentru anul 2026 trebuie să fie: reducerea prețurilor (25%), combaterea corupției (23%), creșterea salariilor (18%), investiții în sănătate (10%), îmbunătățirea educației (8%), siguranța și apărarea țării (7%).
Alte teme – infrastructura rutieră, digitalizarea administrației, sistemul electoral, consolidarea relațiior internaționale – rămân secundare.
Încrederea în capacitatea Guvernului de a reduce deficitul bugetar este foarte scăzută: doar 24% dintre cei chestionați au multă sau foarte multă încredere, iar trei sferturi au puțină sau deloc încredere.
