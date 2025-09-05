Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025: „Luna Sângerie” va colora cerul în roșu timp de aproape o oră

Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025: fenomenul spectaculos al „Lunii Sângerii” va transforma cerul într-un tablou roșu-aprins pentru aproape o oră

Pe 7 septembrie 2025, cerul va găzdui un spectacol astronomic rar: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub numele de „Lună Sângerie”. Este a doua și ultima eclipsă totală de Lună din acest an, iar priveliștea va fi una spectaculoasă – satelitul natural al Pământului va căpăta o nuanță roșiatică intensă.

Cum se întâmplă asta? În timpul unei eclipse, Pământul se află fix între Soare și Lună, iar aceasta intră complet în umbra planetei noastre. Deși ai crede că dispare în întuneric, Luna rămâne vizibilă, dar colorată în roșu. Fenomenul are legătură cu „împrăștierea Rayleigh”: lumina albă a Soarelui este formată din mai multe culori, iar atunci când trece prin atmosfera Pământului, culorile cu lungimi de undă mai scurte (albastru, violet) se împrăștie, în timp ce cele mai lungi (roșu, portocaliu) ajung să se proiecteze pe suprafața Lunii.

Momentul de maxim al eclipsei va avea loc la ora 18:11 UTC (20:11, ora României), iar faza de totalitate va dura aproape o oră. În această perioadă, Luna va fi complet „îmbrăcată” în roșu, oferind o imagine impresionantă pe cer. Înainte și după totalitate, satelitul va trece și prin fazele de eclipsă parțială, când va fi doar parțial umbrit.

Eclipsa din septembrie va putea fi văzută cel mai bine din Asia, Africa centrală și de est, dar și din Australia, fiind un eveniment așteptat cu nerăbdare de pasionații de astronomie din întreaga lume.

