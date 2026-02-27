Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante

Începând cu luna februarie 2026, conducerea Curții de Apel Alba Iulia este din nou completă, după ocuparea celor două funcții de vicepreședinte rămase vacante la finalul anului trecut.

Funcțiile sunt ocupate de judecătoarele Elena Maria Covaciu, numită în 12 februarie 2026, și Monica Maria Cismaru, aflată în această poziție din 3 octombrie 2025.

Posturile au devenit vacante în urma pensionării judecătoarei Laura Maria Dehelean și a promovării judecătorului Lucian Ioan Gherman la Înalta Curte de Casație și Justiție.

,,Începând cu luna februarie 2026, echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia este din nou completă, funcțiile de vicepreședinte vacante fiind ocupate în prezent de către doamna judecător Elena Maria Covaciu (din 12.02.2026), respectiv doamna judecător Monica Maria Cismaru (din 03.10.2025).

Judecător Elena Maria Covaciu

Doamna Elena Maria Covaciu are o vechime doar în funcția de judecător de peste 32 de ani, și-a început cariera la Judecătoria Alba Iulia în 01.10.1993, a promovat la Tribunalul Alba în anul 1997, iar din 01.10.2002 este judecător în cadrul Secției penale a Curții de Apel Alba Iulia. În perioada 2009-2015 a deținut funcția de președinte al Secției penale și pentru cauze cu minori la Curtea de Apel Alba Iulia, iar începând cu data de 18.12.2024 a fost delegată în funcția de președinte al Secției penale din cadrul instanței.

Judecător Monica Maria Cismaru

Doamna Monica Maria Cismaru este judecător la Curtea de Apel Alba Iulia din anul 2007, iar din 17.02.2023 a îndeplinit funcția de președinte al Secției I-a civilă din cadrul instanței. Cu o vechime în magistratură de peste 25 de ani, și-a început cariera ca judecător stagiar în anul 2000 la Judecătoria Timișoara, din 07.05.2002 a continuat la Judecătoria Alba Iulia, iar în perioada 01.08.2006-30.11.2007 a fost judecător în cadrul Tribunalului Alba, unde a deținut și î funcția de președinte al Secției civile, până la promovarea la Curtea de Apel Alba Iulia. Posturile de vicepreşedinte din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia au devenit vacante la sfârșitul anului 2025, ca urmare a pensionării doamnei judecător Laura Maria Dehelean, respectiv a promovării la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului judecător Lucian Ioan Gherman”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Curtea de Apel Alba Iulia – Biroul de Informare și Relații Publice.

