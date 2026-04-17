E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la deficit public

România a raportat o rată a inflației de 9,0% în zona euro în martie 2026, cea mai mare din Uniunea Europeană, conform ultimelor date de la Eurostat.

„Nu este o noutate că de aproape un an România are cea mai mare rată a inflației din UE, dar se pare că în luna martie 2026 ne-am bătut propriul record, depășind rata situată între 8,3 și 8,6% din ultimele 7-8 luni. Asta dacă luăm în considerare doar inflația de bază (indicele armonizat la nivel UE)”, notează Mediafax.

Astfel începutul lunii aprilie 2026 Banca Națională a României (BNR) anunța deja că rata anuală a inflației va crește în martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior, în principal ca urmare a scumpirii carburanților.

La rândul ei, rata anuală a inflației CORE2 (indice BNR care măsoară inflația de bază) ajustat și-a stopat ascensiunea în debutul anului, înregistrând pe ansamblul primelor două luni o mică scădere – la 8,3 la sută în februarie 2026, de la 8,5 la sută în decembrie 2025.

Alte țări care au raportat o creștere notabilă a inflației în cursul lunii au fost Croația (4,6%) și Lituania (4,4%), în timp ce cele mai scăzute rate au fost înregistrate în Danemarca (1,0%), Cehia (1,5%), Cipru (1,5%) și Suedia (1,5%), potrivit Europedata.

Inflația anuală în zona euro a ajuns la 2,6% în martie 2026, în creștere de la 1,9% în februarie. Cu un an mai devreme, rata era de 2,2%. La nivelul Uniunii Europene , inflația anuală a crescut la 2,8% în martie 2026, față de 2,1% în luna precedentă și 2,5% cu un an mai devreme.

Pe sectoare, serviciile au reprezentat cea mai mare contribuție la inflație, de 1,49 puncte procentuale. Energia a contribuit cu 0,48 puncte procentuale, în timp ce alimentele, alcoolul și tutunul au adăugat 0,45 puncte procentuale. Bunurile industriale neenergetice au contribuit cu 0,13 puncte procentuale.

Prețurile energiei au arătat o schimbare de direcție față de lunile anterioare. După o perioadă de rate anuale negative, sectorul energiei a înregistrat o creștere anuală de 5,1% în martie, cu o creștere lunară de 7,0%. Serviciile au continuat să aibă o contribuție constantă, în timp ce alimentele și categoriile conexe au menținut un impact mai mic, dar constant, asupra inflației generale.

Indicatorii inflației de bază, care exclud energia și anumite categorii de alimente, au rămas mai stabili. Inflația excluzând energia s-a situat la 2,3% în martie, ceea ce indică faptul că variațiile prețurilor în afara energiei au fost mai puțin volatile. Alți indicatori care exclud categorii suplimentare au prezentat tendințe similare, rămânând aproape de 2,2% sau 2,3%.

Alte creșteri anuale notabile ale ratei inflației în statele membre ale UE, inclusiv Irlanda, care a înregistrat o rată anuală de 3,6%, în timp ce Germania a fost de 2,8% și Franța de 2,0%. Italia a înregistrat o rată de 1,6%, în timp ce Spania și Grecia au înregistrat ambele 3,4%. Polonia a înregistrat 3,2%, în timp ce Olanda a raportat 2,6%.

Față de luna precedentă, inflația în zona euro s-a situat la 1,3% în martie, în timp ce Uniunea Europeană a înregistrat o rată de 1,1%.

România are și cel mai mare deficit public

Dar nu suntem fruntași doar la inflație. România a raportat cel mai mare deficit al datoriei publice din Uniunea Europeană pe anul 2024 , de 9,3%, conform Eurostat.

În aceeași perioadă aproximativ 12 state membre ale UE au înregistrat deficite de 3% peste nivelul de anul trecut, alte țări raportând un deficit ridicat, inclusiv Polonia (-6,5%), Franța (-5,8%) și Slovacia (-5,5%).

În timp ce șase țări au raportat un surplus în 2024, arată datele, inclusiv Danemarca (+4,5%), Cipru (+4,1%), Irlanda (+4,0%), Grecia (+1,2%), Luxemburg (+0,9%) și Portugalia (+0,5%)

