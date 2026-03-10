E jale! Peste 2.000 de firme din România și-au suspendat activitatea în ianuarie 2026

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creştere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 255 (număr în creştere cu 34,21% faţă de ianuarie 2025), urmat de judeţele Cluj – cu 112 de firme suspendate (+16,67%), Iaşi (98, +25,64%), Sibiu (98, +53,97%), Bihor (92, – 4,17%), Braşov (87, +29,85%), Argeş (76, +49,02%) şi Timiş (75, +33,93%), conform news.ro.

La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţele: Giurgiu – respectiv 6 (-68,42% faţă de ianuarie 2025), Tulcea (10, -54,55%), Ialomiţa (12, +100%), Caraş-Severin (14, +27,27%), Brăila (14, -36,36%) şi Teleorman (14, minus 12,5%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au raportat în judeţele Galaţi (+166,67%), Botoşani (+106,67%) şi Ialomiţa (+100%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în judeţele Giurgiu (-68,42%), Tulcea (-54,55%) şi Vrancea (-50%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, respectiv 233, alte activităţi de servicii – 164 şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (125).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

