Actualitate

E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

De

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 2.117 de firme (număr în creștere cu 45,1 față de ianuarie-februarie 2025) și în județele Cluj (621 de firme, plus 40,50%), Ilfov (523, plus 56,12%), Constanța (498, plus 61,69%), Timiș (494, plus 44,87%) și Iași (426, plus 39,22%).

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Mehedinți, respectiv 39 (minus 35% față de primele două luni din 2025), Ialomița (54, plus 45,95%), Călărași (64, plus 23,08%), Covasna (65, plus 47,73%), Giurgiu (82, plus 17,14%) și Teleorman (89, plus 30,88%).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Gorj (plus 78,76%), Galați (plus 73,15%), Mureș (plus 72,88%) și Dolj (plus 71,3%).

Scăderi ale numărului de dizolvări s-au înregistrat doar în județele Mehedinți (minus 35%), Buzău (minus 4,11%) și Vrancea (minus 2,11%).

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în primele două luni din 2026, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 2.074 de dizolvări la nivel național. Față de perioada similară din 2025, dizolvările din acest sector au crescut cu 5,23%.

Activitățile profesionale, științifice și tehnice și , construcțiile sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 846 (plus 17,66%) și 775 (plus 1,44%).

În februarie 2026, au fost înregistrate, conform datelor ONRC, 5.663 dizolvări de firme, cele mai multe în București (1.119), Cluj (348), Ilfov (288), Iași (246) și Timiș (246).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

5 aprilie 2026

De

Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde de lei, la finalul lunii februarie, în creştere cu 39% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). „Cele mai multe investiţii au fost […]

Citește mai mult

Actualitate

Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani NU este un film SF”

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

5 aprilie 2026

De

Radu Georgescu, economist: „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România. Un curs euro/leu de 15 lei în următorii 2‑3 ani nu este un film SF" „Cursul artificial la euro este cel mai mare pericol pentru România", avertizează economistul Radu Georgescu.

Citește mai mult

Actualitate

Prețurile alimentelor ar putea EXPLODA după Paște. Asociație: „În contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii trebuie să putem rezista pe piață”

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

5 aprilie 2026

De

Prețurile alimentelor ar putea EXPLODA după Paște. Asociație: „În contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii trebuie să putem rezista pe piață" Preţurile alimentelor au crescut în acest an cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, însă, după Paşte, sunt posibile noi majorări, în contextul creşterii costurilor cu energia, gazele şi combustibilii.

Citește mai mult