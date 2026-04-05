E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38,31%, în primele două luni din 2026, până la 11.066, față de 8.001 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 2.117 de firme (număr în creștere cu 45,1 față de ianuarie-februarie 2025) și în județele Cluj (621 de firme, plus 40,50%), Ilfov (523, plus 56,12%), Constanța (498, plus 61,69%), Timiș (494, plus 44,87%) și Iași (426, plus 39,22%).
La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Mehedinți, respectiv 39 (minus 35% față de primele două luni din 2025), Ialomița (54, plus 45,95%), Călărași (64, plus 23,08%), Covasna (65, plus 47,73%), Giurgiu (82, plus 17,14%) și Teleorman (89, plus 30,88%).
Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Gorj (plus 78,76%), Galați (plus 73,15%), Mureș (plus 72,88%) și Dolj (plus 71,3%).
Scăderi ale numărului de dizolvări s-au înregistrat doar în județele Mehedinți (minus 35%), Buzău (minus 4,11%) și Vrancea (minus 2,11%).
Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în primele două luni din 2026, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 2.074 de dizolvări la nivel național. Față de perioada similară din 2025, dizolvările din acest sector au crescut cu 5,23%.
Activitățile profesionale, științifice și tehnice și , construcțiile sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 846 (plus 17,66%) și 775 (plus 1,44%).
În februarie 2026, au fost înregistrate, conform datelor ONRC, 5.663 dizolvări de firme, cele mai multe în București (1.119), Cluj (348), Ilfov (288), Iași (246) și Timiș (246).
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
