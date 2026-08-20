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E jale! Datoria României a trecut de 1,2 trilioane de lei. Expert: „Doar dobânzile ajung la 84 de miliarde”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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E jale! Datoria României a trecut de 1,2 trilioane de lei. Expert: „Doar dobânzile ajung la 84 de miliarde”

„1,2 trilioane de lei. Trilioane. Nu este greșeală de scriere”, punctează economistul Radu Georgescu, referindu-se la datoria României.

Radu Georgescu pornește în cea mai recentă analiză a sa chiar de la o confuzie terminologică ce poate face cifrele să pară și mai greu de înțeles. În sensul tradițional din DEX, un trilion reprezintă un miliard de miliarde, adică 1 urmat de 18 zerouri. În sistemul numeric american, însă, „trillion” înseamnă o mie de miliarde, adică 1 urmat de 12 zerouri.

În comunicarea economică din România, atunci când autoritățile vorbesc despre „trilioane de lei”, este vorba despre sensul american al termenului.

„În România habar nu avem câte zerouri are un trilion”, constată ironic Radu Georgescu, înainte de a trece de la lecția de gramatică la cea de aritmetică.

Potrivit calculului prezentat de economist, la o datorie de aproximativ 1,2 trilioane de lei și o dobândă medie de 7%, costul anual al dobânzilor ajunge la aproximativ 84 de miliarde de lei. „Doar dobânzi”, subliniază Radu Georgescu.

El estimează că această sumă reprezintă aproximativ 4,1% din PIB și atrage atenția asupra presiunii pe care serviciul datoriei o exercită asupra bugetului de stat.

„Adică în România bugetul plătit pe dobânzi este mai mare decât bugetul Educației și al Sănătății. Luate împreună”, afirmă economistul.

Din perspectiva sa, întrebarea importantă nu este doar cât de mare este datoria în prezent, ci cât timp poate continua o asemenea dinamică.

„Evident, cine face aceste calcule își dă seama că, la un moment dat, această schemă economică va face implozie”, avertizează Radu Georgescu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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