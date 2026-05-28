Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu o zi înainte de a împlini 113 ani
Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu o zi înainte de a împlini 113 ani
Locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a trecut la cele veșnice cu o zi înainte de a împlini venerabila vârstă de 113 ani.
Născut într-o generație care a prins marile frământări ale epocii, Ilie Ciocan a fost încorporat în anul 1935 la Regimentul 6 Artilerie Pitești. A urcat pe front în timpul războiului și a petrecut patru ani în linia întâi, ca servant la tun, participând la campanii dificile care l-au purtat de la Odessa și Cotul Donului până în Ungaria și Cehoslovacia.
De-a lungul vieții sale, a rămas un simbol al modestiei și al demnității, păstrând până la vârste înaintate obiceiul de a citi Biblia și presa fără ochelari, potrivit mărturiilor apropiaților. O amintire puternică din război, povestea el, a fost calul care i-a salvat viața de mai multe ori pe front.
„Vești triste! Din păcate, Eroul nostru, dl col (r) Ilie Ciocan, a parasit aceasta lume, cu o zi înainte sa implineasca 113 ani! A fost cel mai în vârstă om din Europa și al doilea din lume! A fost cel mai în vârstă veteran de război din cel de-al doilea război mondial! Dumnezeu să-l odihnească în pace Condoleanțe familie”, a transmis edilul din comuna Galicea.
Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale au transmis un mesaj emoționant după ce au falat de moartea celui mai longeviv veteran de război din lume, prin care au subliniat că viața sa a fost trăită cu modestie, demnitate și credință, iar Armata României pierde un simbol al curajului.
„Dincolo de uniformă, a rămas un om simplu, care, trecut de 100 de ani, citea încă Biblia și ziarele fără ochelari și își amintea cu emoție de calul care i-a salvat viața de mai multe ori în timpul războiului.
Astăzi, Armata României aduce un omagiu unui destin care a străbătut un secol de istorie și a rămas, până în ultima clipă, un simbol al curajului, rezistenței și iubirii de țară.
Drum lin printre stele, domnule locotenent-colonel Ilie Ciocan! România nu vă va uita!”, au transmis reprezentanții MApN.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”
Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma” Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a declarat, miercuri, 27 mai 2026, că nu există în acest moment o concluzie privind negocierile pentru formarea guvernului. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la DigiFM că a avut mai multe […]
VIDEO | Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de un martor
Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de un martor Un turist bulgar a fost atacat, miercuri, de un urs pe DN 7C – Transfăgărășan, după ce ar fi oprit mașina pentru a hrăni animalul și pentru a-l filma. Întregul incident a fost […]
Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori
Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori Proiectul noii legi a salarizării, pus în dezbatere publică luni de Ministerul Muncii, nu mai include indemnizația de dirigenție acordată profesorilor. În prezent, cadrele didactice care ocupă funcția de diriginte beneficiază de o majorare de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”
Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma” Ilie Bolojan, premierul...
Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu o zi înainte de a împlini 113 ani
Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu...
Știrea Zilei
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis...
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism Un bărbat...
Curier Județean
Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală
Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală Distribuție Energie Electrică...
FOTO | ,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+
,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui...
Politică Administrație
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...