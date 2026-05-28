Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu o zi înainte de a împlini 113 ani

Locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a trecut la cele veșnice cu o zi înainte de a împlini venerabila vârstă de 113 ani.

Născut într-o generație care a prins marile frământări ale epocii, Ilie Ciocan a fost încorporat în anul 1935 la Regimentul 6 Artilerie Pitești. A urcat pe front în timpul războiului și a petrecut patru ani în linia întâi, ca servant la tun, participând la campanii dificile care l-au purtat de la Odessa și Cotul Donului până în Ungaria și Cehoslovacia.

De-a lungul vieții sale, a rămas un simbol al modestiei și al demnității, păstrând până la vârste înaintate obiceiul de a citi Biblia și presa fără ochelari, potrivit mărturiilor apropiaților. O amintire puternică din război, povestea el, a fost calul care i-a salvat viața de mai multe ori pe front.

„Vești triste! Din păcate, Eroul nostru, dl col (r) Ilie Ciocan, a parasit aceasta lume, cu o zi înainte sa implineasca 113 ani! A fost cel mai în vârstă om din Europa și al doilea din lume! A fost cel mai în vârstă veteran de război din cel de-al doilea război mondial! Dumnezeu să-l odihnească în pace Condoleanțe familie”, a transmis edilul din comuna Galicea.

Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale au transmis un mesaj emoționant după ce au falat de moartea celui mai longeviv veteran de război din lume, prin care au subliniat că viața sa a fost trăită cu modestie, demnitate și credință, iar Armata României pierde un simbol al curajului.

„Dincolo de uniformă, a rămas un om simplu, care, trecut de 100 de ani, citea încă Biblia și ziarele fără ochelari și își amintea cu emoție de calul care i-a salvat viața de mai multe ori în timpul războiului.

Astăzi, Armata României aduce un omagiu unui destin care a străbătut un secol de istorie și a rămas, până în ultima clipă, un simbol al curajului, rezistenței și iubirii de țară.

Drum lin printre stele, domnule locotenent-colonel Ilie Ciocan! România nu vă va uita!”, au transmis reprezentanții MApN.

