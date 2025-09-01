După explozia de la Sebeș, Kronospan scapă ieftin: Garda de Mediu spune că aerul nu a fost afectat grav, iar amenda maximă e doar 100.000 de lei

După explozia puternică de la Sebeș, Kronospan scapă extrem de ieftin: Garda de Mediu spune că aerul nu a fost afectat grav, iar amenda maximă e doar 100.000 de lei

Explozia din această dimineață de la fabrica Kronospan din Sebeș a ridicat un nor gros de fum și o mulțime de semne de întrebare pentru locuitori.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au verificat rapid situația și au anunțat că aerul din oraș nu a fost afectat pe termen lung. Vântul a dus norul de fum spre Alba Iulia, însă acesta s-a dispersat în scurt timp.

Chiar și așa, fabrica nu scapă de sancțiuni. Garda de Mediu a anunțat că unitatea riscă o amendă cuprinsă între 50.000 și 100.000 de lei pentru că nu a luat măsuri de prevenție. Suma pare însă ridicol de mică, mai ales dacă ne gândim la dimensiunea companiei și la potențialele consecințe ale unui astfel de incident.

Pentru a lămuri situația, două autolaboratoare mobile au fost trimise în Sebeș pentru a analiza calitatea aerului. Rezultatele finale vor fi gata marți, în jurul prânzului, iar atunci se va afla dacă, pe lângă așchii de lemn, au ars și alte substanțe. Până atunci, autoritățile insistă că nu există motive de panică.

Cel mai grav rămâne însă faptul că patru angajați au fost răniți: trei dintre ei au suferit arsuri, iar unul are traumatisme. Doi dintre răniți, aflați în stare mai gravă, au fost transportați cu elicopterele SMURD, unul la Timișoara și altul la Târgu Mureș, ulterior fiind dus la București, la Spitalul „Bagdasar-Arseni”. Ceilalți au primit îngrijiri medicale la fața locului și la spitalul din Alba Iulia.

