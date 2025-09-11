După ce a dat țeapa imobiliară din Alba, fostul avocat Ovidiu Jidveian solicită eșalonarea amenzii de 27.000 de lei

Fostul avocat Ovidiu Jidveian vrea eșalonarea amenzii penale în valoare de 27.000 de lei

Fostul avocat Ovidiu Jidveian, aflat la închisoare, cere eșalonarea amenzii penale. Acesta trebuie să plătească suma de 27.000 de lei reprezentând amendă penală decisă de Înalta Curte de Casație și Justițe, prin hotărârea din 10 iulie 2025, în dosarul uneia dintre cele mai mari înșelăciuni din domeniul imobiliar instrumentate în România în ultimii ani.

Jidveian a fost condamnat definitiv la 5 ani și 9 luni de închisoare, instanța admițând acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de acesta cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Potrivit anchetei, Jidveian a indus în eroare peste 200 de persoane fizice și juridice, promițându-le apartamente într-un complex rezidențial fictiv din Alba Iulia.

Acesta a încasat aproximativ 12 milioane de euro sub formă de avansuri sau plăți integrale, în baza unor antecontracte de vânzare-cumpărare încheiate în fals.

Instanța supremă a contopit pedepsele aplicate pentru mai multe infracțiuni, respectiv:

* înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (251 de acte materiale, dintre care 4 în formă tentată);

* delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată;

* fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, avocatul a fost obligat și la plata unei amenzi penale de 27.000 de lei (450 de zile-amendă x 60 de lei/zi), fiind totodată supus unei interdicții de a exercita drepturi electorale și funcții ce implică autoritatea de stat pentru o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei.

De asemenea, avocatul a fost obligat la plata în favoarea statului a sumei de 17.500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare din cursul urmaririi penale.

Judecătorii au menținut sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, precum și poprirea tuturor conturilor bancare deschise pe numele acestuia.

Latura civilă a cauzei a fost lăsată nesoluționată în această etapă. În motivarea deciziei, instanțele au arătat că sumele provenite din înșelăciune au fost folosite de inculpat pentru satisfacerea nevoilor personale, inclusiv pentru activități asemănătoare jocurilor de noroc și investiții în monede virtuale.

Înalta Curte a admis apelurile formulate atât de procurori, cât și de inculpat, împotriva sentinței Curții de Apel Cluj, care respinsese anterior acordul de recunoaștere, apreciind că pedeapsa propusă era „nejustificat de blândă în raport cu gravitatea faptelor și periculozitatea infractorului”.

Curtea de Apel Cluj se va pronunța în 29 septembrie 2025 în legătură cu cererea de eșalonare a plății sumei de 27.000 de lei.

