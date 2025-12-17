Antrenorul Alexandru Pelici, plecare de la CSM Unirea Alba Iulia! Decizie-șoc, cu multe semne de întrebare, la divizionara terță clasată pe locul 1 la finele anului!

Antrenorul Alexandru Pelici a plecat de la CSM Unirea Alba Iulia, divizionara terță care iernează pe prima poziție în ierarhia Seriei 7 din eșalonul terț. Anunțul oficial al „alb-negrilor” a confirmat un divorț neașteptat, care se anticipa însă de ceva vreme, ținând cont de animozitățile din ultima perioadă.

La un an distanță de calificarea istorică în sferturile de finală ale Cupei României, Alexandru Pelici s-a despățit de echipa albaiuliană, după un mandat care a durat mai bine de doi ani (a fost instalat în noiembrie 2023).

„Pe cale amiabilă” reprezintă formularea elegantă prin care clubul din Cetatea Marii Uniri a anunțat o decizie-șoc, una care pare de neînțeles și ascunde multe semne de întrebare.

„Mulțumesc tuturor suporterilor care au fost alături de noi tot acest timp. Am petrecut o perioadă frumoasă la Alba Iulia. Din păcate, a venit clipa despărțirii, mergem înainte. Baftă multă, Alba Iulia, în Liga a II-a, la vară. Să ne revedem sănătoși. Îi îmbrățișez cu drag și le urez sărbători fericite tuturor uniriștilor”, este mesajul succint transmis de tehnicianul timișorean, care a preferat să nu ofere și alte comentarii. În locul lui Pelici va veni Dragoș Militaru (35 de ani), cu colaboratorii săi, mutarea urmând să fie oficializată zilele viitoare!

Anunțul încheierii colaborării maschează o situație delicată, ca să folosim un termen elegant, în cadrul clubului. Împreună cu Pelici a plecat și Bogdan Ungureanu, preparatorul fizic, dar și cugireanul Bogdan Petric, team managerul Unirii.

Practic vorbim despre o demitere în cazul lui Pelici, o execuție elegantă care se prefigura de luni bune, indiferent de parcursul fotbalistic.

*Decizie-șoc, dar tensiuni și animozități de luni bune

Plecarea lui Pelici înseamnă de fapt o demitere a antrenorului principal. De neînțeles din exterior, vestea care a surprins lumea fotbalului autohton are alte substraturi. Renunțarea la colaborarea cu Pelici a provocat reacții numeroase în mediul online, marea majoritate a comentariilor fiind împotrivă. Pe scurt, în vară, după barajul cu SCM Râmnicu Vâlcea, se intuia o despărțire, Pelici fiind dispus să plece. O ședință la care au participat toate părțile implicate, inclusiv primarul Gabriel Pleșa, părea că duce lucrurile în direcția instalării liniștii și a conlucrării firești, însă nu a fost deloc așa, înmulțindu-se tensiunile, amplificate în timp, după înfrângerea din runda inaugurală, cu Metalurgistul Cugir. Timpul nu s-a dovedit un medicament potrivit, ba dimpotrivă. Eșecul din derby-ul cu Poli Timișoara, urmat de remiza externă cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, a adus nemulțumiri suplimentare ale staff-ului administrativ. Se bănuia o plecare, însă în noiembrie s-a anunțat continuitatea pe banca tehnică, dar a fost numai un armistițiu de fațadă. Zarurile erau deja aruncate, decizia era luată, se căuta înlocuitor pentru „principal” și nu mai contau rezultatele, cu toate că albaiulienii au terminat sezonul cu 6 victorii consecutive și cel mai bun atac al eșalonului.

*2025, sferturile Cupei, baraj ratat și locul 1!

Pentru divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia anul 2025 a însemnat calificarea, după două decenii, în sferturile Cupei României, la finele unui parcurs de senzație (0-3 cu Farul Constanța, în deplasare). Succint, a fost dezamăgirea barajului de promovare ratat la loviturile de departajare cu SCM Rm. Vâlcea, anul încheindu-se cu iernarea pe locul întâi în ierarhia Seriei 7 din Liga 3, asta din punct de vedere statistic.

*Mandatul lui Pelici, în cifre

Unul dintre cei mai apreciați antrenori ai Unirii Alba Iulia, Alexandru Pelici a strâns în mandatul deja încheiat peste 70 de partide pe banca formației la care a debutat ca antrenor în Divizia A, în două competiții, Liga 3 și Cupa României. Partide în play-off, în play-out, în sezonul regular, la baraj, în eșalonul terț, cărora li se alătură două campanii în Cupa României, anul acesta fiind înfrângerea la limită cu FC Botoșani, 0-1 pe „Cetate”, în play-off.

Bilanțul cuprinde 76 de partide (12 în Cupa României), cu 50 de victorii, 13 remize și tot atâtea eșecuri, un golaveraj general 195-58.

Dar asta e doar matematică, simple cifre care nu au contat, la fotbal mai așteptăm să vină primăvara, regretele sunt tardive…

Dan HENEGAR

Foto Lucian DANCIU

