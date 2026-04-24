DSVSA Alba: Măsuri pentru prevenirea gripei aviare în gospodăriile populației. Recomandări

În contextul evoluției gripei aviare la păsările sălbatice — cu focare confirmate în județele Vaslui, Neamț, Ilfov, Constanța, Cluj, Bihor și Satu Mare — precum și la păsări domestice din județul Tulcea (într-o exploatație non-comercială), Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba recomandă populației aplicarea unor măsuri simple pentru prevenirea apariției bolii. 

Pentru reducerea riscului de contact între păsările domestice și cele sălbatice, se recomandă: 

  • Separarea, pe cât posibil, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice  
  • Evitarea creșterii păsărilor în aer liber; acestea trebuie ținute în spații închise  
  • Dacă nu este posibilă închiderea completă, hrănirea și adăparea trebuie făcute în zone acoperite, inaccesibile păsărilor sălbatice  
  • Evitarea folosirii apei din surse de suprafață (lacuri, bălți, râuri), care pot fi contaminate de păsări sălbatice  
  • Limitarea accesului persoanelor în zona unde sunt crescute păsările, ideal la o singură persoană responsabilă  
  • Prevenirea contactului cu alte animale (rozătoare, animale de companie etc.)  
  • Folosirea unei încălțăminte dedicate în spațiul de creștere sau amenajarea unor puncte de dezinfecție  
  • Evitarea contactului direct sau indirect cu păsările sălbatice, în special cu cele de apă 

Toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări (indiferent de specie) ori la mamifere din gospodărie trebuie anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit. De asemenea, orice cadavru de pasăre sau mamifer găsit în spații publice trebuie raportat imediat medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. 

Gripa aviară este o boală infecțioasă virală care poate afecta peste 50 de specii de păsări, atât domestice, cât și sălbatice. Principala sursă de virus o reprezintă păsările migratoare, în special cele acvatice. Transmiterea bolii se face prin contact direct cu păsări infectate, cu cadavrele acestora, cu secrețiile și excrețiile lor, dar și indirect — prin apă, furaje, echipamente, adăposturi sau mijloace de transport contaminate. 

