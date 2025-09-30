DSVSA Alba: Controale pentru siguranța alimentară în unitățile de educație! AMENZI de aproape 5.000 de lei. Ce nereguli au fost descoperite

DSVSA Alba: Controale pentru siguranța alimentară în creșe, grădinițe și școli! AMENZI de aproape 5.000 de lei. Ce nereguli au fost descoperite

DSVSA Alba a controlat mai multe creșe, grădinițe și școli, dar și în unitățile de tip after-school pentru a preveni și evita eventuale episoade de toxiinfecții alimentare.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba desfășoară ample verificări în creșe, grădinițe și școli, dar și în unitățile de tip after-school, în care se prepară și/sau servesc mâncăruri. Acțiunile au fost intensificate cu ocazia începerii noului an școlar, se realizează în scop preventiv, pentru evitarea unor episoade de toxiinfecții alimentare, dar și pentru a ne asigura că sunt respectate toate cerințele privind siguranța alimentară.

Verificările DSVSA Alba vizează, în principal, unitățile de educație timpurie, unitățile școlare, internatele, unitățile de tip after-school etc., care au cantine ori bucătării în care se prepară mâncarea, unitățile de învățământ în incinta cărora există unități de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare (chioșcuri școlare), dar și unitățile alimentare/unități de tip fast-food, din apropierea școlilor.

Controalele sanitar-veterinare pe această tematică au început în 8 septembrie 2025 și continuă pe durata întregului an școlar. Până astăzi, 30 septembrie 2025, au fost controlate 38 de unități de învățământ care recepționează, depozitează, prepară sau furnizează produse alimentare de origine animală și non-animală pentru copii.

Acțiunile s-au realizat pentru respectarea cerințelor sanitar-veterinare privind funcționarea obiectivelor cu activități de preparare și servire a alimentelor, modul de comercializare al acestora, existența spațiilor de depozitare adecvate pentru asigurarea lanțului frigorific în cazul produselor lactate în cadrul programului Laptele și Cornul etc.

În total, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale (în valoare de 4.800 de lei), dar și 5 avertismente, principalele deficiențe constatate fiind:

-Manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

-Nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum și ustensilelor de lucru folosite (feliatoare, cuțite – neigienizate corespunzător);

-Nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare;

-Lipsa monitorizării temperaturii în spațiile de frig;

-Nerespectarea timpului de păstrare a probelor alimentare din mâncarea gătită.

Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor au verificat: condițiile structurale ale unităților alimentare, condițiile de igienă, spațiile de lucru și depozitare; existența și modul de utilizare a substanțelor de dezinfecție și de igienizare; modul în care se monitorizează starea de sănătate a personalului; existența documentelor de înregistrare; asigurarea trasabilității; etichetarea materiilor prime destinate preparării hranei, existența documentelor de proveniență și calitate pentru materiile prime; existența spațiului cu regim termic controlat; proveniența produselor alimentare; starea generală a ustensilelor de lucru folosite și veselei; controlul potabilității apei; modul de instruire a personalului care manipulează produsele alimentare, dar și alte aspecte prevăzute în legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor.

Controalele pentru respectarea drepturilor și intereselor preșcolarilor și elevilor continuă și se realizează la toate unitățile de învățământ din județul Alba.

