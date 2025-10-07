DSP Alba: Primele cazuri de GRIPĂ confirmate în județ. Numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii, în creștere față de 2024. Câte persoane au fost internate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis marți, 7 octombrie 2025, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru săptămâna 29.09-05.10.2025, în județ, este următoarea:

În intervalul menționat, la nivelul județului Alba au fost raportate 2 cazuri de gripă, confirmate clinic. Spre comparație, pentru săptămâna similară a anului trecut nu era înregistrat nici un caz.

În ceea ce privește infecții acute căi respiratorii superioare, în săptămâna 29.09-05.10.2025, au fost raportate 3306 cazuri, dintre care 15 internate. În 2024, în același interval, erau semnalate cu peste 350 mai puține cazuri, respectiv 2945, dar mai multe internări, și anume 29 de persoane.

Și cazuri de pneumonii sunt în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv 394 cazuri, dintre care 50 internate, față de 385 cazuri. Numărul internărilor în 2024 a fost în schimb dublu în aceeași perioadă, respectiv 103 persoane internate.

