DSP Alba: Peste 20 de cazuri de gripă în județ. Care este numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii: 21 de persoane, internate

Festival de Romania 2025

DSP Alba: Peste 20 de cazuri de gripă în județ. Care este numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii: 21 de persoane, internate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis miercuri, 3 decembrie 2025, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru Săptămâna 24 – 30 noiembrie 2025, în județ, este următoarea:

Gripă: 22 cazuri, dintre care 1 caz internat (săptămâna anterioară nu au fost raportate cazuri).

Infecții acute căi respiratorii superioare: 2754 cazuri (cu 3,20%  mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 20 internate. 

Pneumonii: 373 cazuri (cu 6,27% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 90 internate, se arată într-un comunicat transmis de DSP Alba.

